Hatay'da dezavantajlıların meslek edindirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı
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Hatay'da dezavantajlıların meslek edindirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı

Hatay'da dezavantajlıların meslek edindirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'da Reyhanlı Belediyesi, Bilkent Üniversitesi ve Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilciliği iş birliğiyle, yapımı süren "Dünya Vatandaşları için Reyhanlı Toplum Merkezi"nde açılması planlanan meslek edindirme kurslarına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Hatay'da Reyhanlı Belediyesi, Bilkent Üniversitesi ve Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilciliği iş birliğiyle, yapımı süren "Dünya Vatandaşları için Reyhanlı Toplum Merkezi"nde açılması planlanan meslek edindirme kurslarına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Temeli 2019 yılında atılan ve 7 dönüm üzerinde inşası devam eden merkezde, dezavantajlı Türk ve Suriyeli vatandaşların sosyal refahının iyileştirilmesine yönelik meslek edindirme kursları açılacak.

Reyhanlı Belediyesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang, yaptığı konuşmada, özellikle dezavantajlı Suriyeli kadınların meslek edinmelerine yönelik eğitim verilmesine önem verdiklerini söyledi.

Dünya Vatandaşları için Reyhanlı Toplum Merkezi'nde meslek edindirme kursları açılacağını vurgulayan Huang, "Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların meslek edinme sorunu sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın bir sorunudur. Biz de bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Bize düşen ne varsa onu yerine getirmeye hazırız." dedi.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da yapımı süren merkezin kent için büyük önem arz eden projelerden birisi olduğunu kaydetti. Hacıoğlu, merkezin en kısa sürede bitirilerek Türk ve Suriyeli vatandaşların hizmetine gireceğini ifade etti.

Merkezin ilçeyi cazibe merkezi haline getirecek projelerden biri olacağının altını çizen Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında meslek edindirme kursları açılacak. Ev hanımlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız ve en önemlisi sanata gönül veren kardeşlerimiz için burada bir çalışma ortamı oluşturuyoruz. Bununla beraber halkımız hem öğrenecek hem de öğrendiklerinden sonra da üretecek inşallah. Ürettiğini de arkadaşlarımız aracılığıyla pazarlama imkanı bulacaktır."

Konuşmaların ardından Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Huang ve Reyhanlı Belediye Başkanı Hacıoğlu iş birliği protokolünü imzaladı.

Törene AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi de katıldı.

Hatay'da dezavantajlıların meslek edindirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı
Hatay'da dezavantajlıların meslek edindirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı
Hatay'da dezavantajlıların meslek edindirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı
Hatay'da dezavantajlıların meslek edindirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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Hatay'da dezavantajlıların meslek edindirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı - Haberler
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