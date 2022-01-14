Hatay'da Arsuz-Samandağ sahil yolu 10 gün kapatıldı - Haberler
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Hatay'da Arsuz-Samandağ sahil yolu 10 gün kapatıldı

Hatay'da Arsuz-Samandağ sahil yolu 10 gün kapatıldı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay Valiliği, Arsuz-Samandağ sahil yolunun iyileştirme çalışmaları nedeniyle 10 gün kapatıldığını bildirdi.

ARSUZ, HATAY (AA) - Hatay Valiliği, Arsuz- Samandağ sahil yolunun iyileştirme çalışmaları nedeniyle 10 gün kapatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Samandağ Çevlik ile Arsuz Kale mahalleleri arasında iyileştirme ve buna bağlı şev temizliği başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu bölgede 15-20 Ocak'ta yolun yaya, bisiklet ve araç trafiğine kapatıldığı kaydedildi.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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