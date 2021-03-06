Hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti
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Hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti

06.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:39
Hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüğüne gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla başvurular evden yapılabiliyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüğüne gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla başvurular evden yapılabiliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 yıl önce başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında çipli kimlik kartı dağıtımı devam ediyor. Proje ile nüfus müdürlüğüne gelemeyeceği heyet raporu ile belgelenen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara da büyük kolaylık sağlanıyor. Bu yıl tüm nüfus cüzdanlarının yenilenmesiyle tamamlanması planlanan projede; hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara da büyük kolaylık sağlanıyor. Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşların ayağına giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor. Pandemi nedeniyle ilk önce vatandaşın elleri dezenfekte edilirken, görevli memur da eldivenli ve maskeli olarak işlemleri yapıyor.

Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evine gönderiliyor. Düzce Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ekipleri de son olarak Kültür Mahallesi'nde ikamet eden Fikret Menekay'ın Adreste Nüfus Hizmeti cihazı ile Kimlik Kartı başvurusu alındı. Ekipler il genelinde randevu sistemi ile evlere giderek başvuru almaya devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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