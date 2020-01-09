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Harry Kane nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak

İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Harry Kane sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak.

09.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:06
Harry Kane nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak

İngiltere Premier Lig'de forması giyen sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Londra ekibinin internet sitesinde yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sol ayağında tendon kopması nedeniyle nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Golcü oyuncu, takımının geçen hafta Southampton ile karşılaştığı mücadelenin 75. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

Kane, bu sezon takımı ile çıktığı 25 maçta 17 gol attı.

Kaynak: AA
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