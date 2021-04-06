Harry'den ailesine: Karım Meghan'dan özür dileyin
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Harry'den ailesine: Karım Meghan'dan özür dileyin

Hürriyet - Haberler | Magazin
Harry'den ailesine: Karım Meghan'dan özür dileyin

GERİ ADIM ATMAYA NİYETİ YOK İDDİASI İngiliz basınına yansıyan iddialara göre Prens Harry, ailesinin karısı Meghan Markle'a davranışları nedeniyle ondan özür dilemesini istiyor.

GERİ ADIM ATMAYA NİYETİ YOK İDDİASI 

İngiliz basınına yansıyan iddialara göre Prens Harry, ailesinin karısı Meghan Markle'a davranışları nedeniyle ondan özür dilemesini istiyor. Yine bu iddialara göre Harry'nin bu konuda geri adım atmaya da niyeti yok. 

İLİŞKİLERİ GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR

Yıllardır İngiliz kraliyet ailesini yakından takip eden uzmanlara göre Harry ile ağabeyi William ve babası Charles arasındaki tüm ilişkiler Winfrey röportajından sonra bugüne kadar olduğu en kötü seviyeye geriledi. Üstelik bu gerilimin geri dönüşünün de çok zor olduğu ifade ediliyor.

İDDİALAR YENİLİR YUTULUR CİNSTEN DEĞİLDİ

İngiliz kraliyet ailesinin son dönemde yaşadığı çalkantıları masaya yatıran uzmanlar US Weekly'ye yaptıkları açıklamada Prens Harry'nin, kraliyet ailesinin üyelerinden eşi Meghan Markle'a davranışları yüzünden bir özür beklediğini ileri sürdü. Harry ile Meghan, Winfrey röportajında İngiliz kraliyet ailesi hakkında "yenilir yutulur cinsten olmayan" iddialar ortaya atmıştı. Bu iddialardan biri de Meghan Markle'ın uğradığı ırkçılıkla ilgiliydi.

ÇARPICI AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Markle, oğlu Archie'ye hamileyken aile içinde onun ten rengi konusunda öngörüler ileri sürüldüğünü anlatmıştı. Markle, aile içinde geçirdiği dönemde ruhsal açıdan zor günler yaşadığını ve hatta hamileyken intiharı bile düşündüğünü anlatmıştı.

BABASI VE AĞABEYİYLE ARALARI KÖTÜ

Harry de bütün bu yaşananlar için ailesinden eşine bir özür talep ediyor. Onun bu kararından geri adım atmaya niyeti olmadığı da belirtiliyor. Bütün bu iddialar da ailedeki karışıklığın, özellikle de Harry ile William arasındaki gerilimin uzun süre düzelecek gibi görünmediğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak: Hürriyet

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