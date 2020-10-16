Harris'in ekibindeki Covid-19 vakaları üzerine kampanya uçuşları durduruldu

ABD başkan adayı Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in ekibinden 2 kişide Covid-19 tespit edilmesinin ardından Harris'in kampanya uçuşları durduruldu.

ABD başkan adayı Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in ekibinden 2 kişide Covid-19 tespit edilmesinin ardından Harris'in kampanya uçuşları durduruldu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde günler kalırken, seçim yarışı kızışıyor. ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in ekibinden 2 kişide Covid-19 tespit edilmesinin ardından Harris'in kampanya uçuşlarına pazartesi gününde kadar ara verildi. Biden'ın kampanya ekibinden bir yetkilinin yaptığı açıklamada, Harris'in İletişim Direktörü Liz Allen ve bir uçuş ekibinden bir personelde dün Covid-19 tespit edildiği aktarıldı. Yetkili, personelin pozitif test sonuçlarından 48 saat önceye kadar Harris ve Biden ile teması olmadığını ifade etti. Harris ve eşinin bugün yaptırdığı Covid-19 testlerinin negatif çıktığını aktardan yetkili, Harris'in bugün seçim kampanyası için Kuzey Carolina'ya uçacağını fakat uçuşun iptal edildiğini belirtti.

Biden'ın Kampanya Müdürü Jen O'Malley Dillon yaptığı açıklamada, Harris'in pozitif testten önceki iki gün içinde enfekte olan personel ile yakın teması olmadığını ve bu nedenle karantinaya alınması gerekmediğini aktardı. Dillon, "Her şeye rağmen, çok sayıda tedbir nedeniyle ve kampanyamızın en üst düzeyde önlem alma taahhüdü doğrultusunda, Senatör Harris'in Pazar gününe kadar olan yolculuğunu iptal ediyoruz" dedi.

8 Ekim'de Harris ve Biden'ın Arizona'da seçim kampanyası düzenlediklerini ve Harris'in o yolculukta her iki personel ile birlikte uçtuğunu ifade eden yetkili, personelin uçuş boyunca maske taktığını ve sosyal mesafeyi koruduğunu belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı