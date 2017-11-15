Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudi Prensle Konuşup Hariri'yi Ülkesine Göndermesini İstedi

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve ailesinin Fransa'ya ziyarette bulunacağı belirtildi.

VELİAHTLA KONUŞTU, FRANSA'YA GÖNDERMESİNİ İSTEDİ

Elysee Sarayı, görevinden istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin ilerleyen günlerde ailesiyle birlikte Fransa'ya ziyarette bulunacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suudi Prens Muhammed bin Selman ile yaptığı konuşmanın ardından Fransa'ya davet ettiği belirtildi.



SUUDİ ARABİSTAN'DA İSTİFA ETMİŞTİ

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada "can güvenliği" gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini belirtmişti.



Öte yandan Hariri'nin Suudi Arabistan'da rehin tutulduğu ve baskı yoluyla istifa ettirildiği iddiaları da gündemdeki tazeliğini koruyor.