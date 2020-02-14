Hamza Hamzaoğlu Alanyaspor Maçı Öncesi Konuştu

14.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:19

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Zor bir maç çıkacaklarını vurgulayan Hamzaoğlu, "Tabii kolay olmayacak. Alanyaspor çok kontrollü, disiplinli oynayan bir takım. Elimizden geldiğince iyi oynayıp galip gelmeye çalışacağız. İnşallah bunda da başarılı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.