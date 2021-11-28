Hamsi sürüleri kuzeye yöneldi, avı azaldı

KARADENİZ'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri, suyun daha soğuk olduğu Gürcistan ve Rusya kıyılarına yönelmeye başladı. Sezon başında bol olan hamsinin azalan avı ile birlikte kilo fiyatı da 10 TL'den 20'TL'ye çıktı. Karadenizli balıkçılar, hamsinin bölgeden erken göç etmesi nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.

Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den beri ağlarını denize bırakıyor. Deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Karadeniz'de hamsi sürüleri, suyun daha soğuk olduğu Gürcistan ve Rusya kıyılarına yönelmeye başladı. Sezon başında bolca tutulan hamsinin azalan avı ile birlikte kilo fiyatı da 10 TL'den 20'TL'ye çıktı. Karadenizli balıkçılar ise hamsinin bölgeden erken göç etmesinden endişe duyuyor.

Balıkçı Mehmet Ziya Kavzoğlu ise "Bu yıl güzel hamsi gördük ama şimdi tezgahlarda hamsi azalmaya başladı. İnceldi hamsi. Az geldiği için de fiyatı yükseldi. Onun dışında diğer balıklarımız mevcut. İstavrit halen daha çıkmaya devam ediyor. Çinekop, mezgit, barbun geliyor. Çeşitlerimiz çok var ama hamsinin gitme ihtimali bizi tedirgin ediyor" dedi.