Hamidiye Tarım Lisesi yeniden canlanıyor

20.09.2019 11:37

Bursa Ticaret Borsası'nın (BTB) gündeminden düşmeyen Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için BEBKA'dan sevindirici haber geldi.



Bursa'nın Osmanlı topraklarına katıldıktan sonraki ilk Sancak Beyi olan Murad-ı Hüdavendigar'dan adını alarak 'Nazari ve Ameli Hüdavendigar Hamidiye Ziraat Mektebi' adıyla 1891 yılında açılan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde daha kaliteli bir eğitim için yapılan hummalı çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Geçen şubat ayında Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Ticaret Borsası arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolünün ardından, BTB Yönetiminin en önemli gündem maddelerinin başında gelen Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için yürütülen çalışmalar hız kazandı. Bursa Ticaret Borsası öncülüğünde BEBKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan "Gıda İşleme ve Teknoloji Odaklı Eğitim, Kariyer Merkezi" isimli proje, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçılar Birliği ortaklığı ve Marmarabirlik, Penguen Gıda AŞ., Uzay Gıda Pasta Şekerleme iştirakiyle hazırlandı.



Gıda işleme alanında imalat sanayiinin ihtiyaç duyduğu eleman yetiştirmeyi hedefleyen projede, gıda işlemeciliği alanında mesleki ve kariyer gelişim merkezi kurularak, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve mezunlarının iş gücü piyasası şartlarına göre bilgi ve beceri edinmeleri sağlanacak.



Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, BTB Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte okulda incelemelerde bulunan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, hazırlanan projenin kabul edilmesinden dolayı son derece memnuniyet duyduğunu ve tüm proje paydaşlarına katkılarından dolayı teşekkür ettiğini belirtti. Başkan Matlı, "Biz Bursa tarımının bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan Hamidiye Tarım Lisemizin ihtiyaçlarına ve sektörün beklentilerine yönelik uzun vadeli çözümler üretebilmek için bugün buradayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin eğitimine destek vermekten son derece memnuniyet duyuyoruz. En büyük temennimiz bu okuldan mezun olan öğrencilerimizin; toprağına, şehrine, emeğine ve en önemlisi geleceğine sahip çıkarak, şehri ve ülkesi için hiç yılmadan üreten, çalışan, başarılı iş insanları olmasıdır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA