Hamas ve İslami Cihad'dan BAE'nin Tel Aviv Büyükelçisi'nin güven mektubu sunmasına tepki

Hamas ve İslami Cihad hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk Tel Aviv Büyükelçisinin İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e güven mektubu sunmasına tepki gösterdi.

Hareketin Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, BAE tarafından atılan adıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAE'nin ilk Tel Aviv Büyükelçisi olarak atanan Muhammed Mahmud Al Haca'nın, güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e teslim etmesini, "BAE'nin normalleşme hatasında ısrar etmesi" şeklinde yorumlayan Kasım, normalleşme sürecinin, İsrail'i Filistin halkına karşı suç işlemeyi sürdürmeye teşvik ettiğini kaydetti.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu gelişmenin, "Filistin davasına bir başka ihanet" ve "Filistin davasının yüz üstü bırakılması" şeklinde değerlendirdi.

Şihab, "Bu atama, İslam ümmetinin sabiteleriyle çelişmektedir ve utanç listesine eklenmiştir." ifadesini kullandı.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Bu anlaşmadan sonra BAE hükümeti, 24 Ocak'ta, ülkenin İsrail'deki Büyükelçiliğinin Tel Aviv'de açılması kararı almıştı.

İsrail, ilişkilerin normalleştirilmesinden sonra BAE Büyükelçiliği için Eitan Naeh'i geçici misyon şefi olarak Abu Dabi'ye atamıştı.

BAE'nin ilk Tel Aviv Büyükelçisi olarak atanan Muhammed Mahmud Al Haca da bugün güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e teslim etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer