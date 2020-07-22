Halkbank Kuzey Makedonya Şubesi Üsküp Şehir Parkı'nın köprülerini yeniledi
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Halkbank Kuzey Makedonya Şubesi Üsküp Şehir Parkı'nın köprülerini yeniledi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Şehir Parkı'nda bulunan yaya köprüleri, ülkede faaliyet gösteren Halkbank AD Skopje'nin (Halkbank Üsküp) sağladığı finansmanla restore edildi.

22.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:56

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Şehir Parkı'nda bulunan yaya köprüleri, ülkede faaliyet gösteren Halkbank AD Skopje'nin (Halkbank Üsküp) sağladığı finansmanla restore edildi.

Restorasyonu tamamlanan 19 yaya köprüsünün tanıtımı için Üsküp Belediye Başkanı Petre Şilegov ile Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Şilegov, sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olan Halkbank'ın Üsküp şehrine bağışı sayesinde Şehir Parkı'nın ikinci kısmında yer alan ahşap yaya köprülerinin tamamının yenilendiğini belirtti.

Restorasyon kapsamında ahşap tabanın da yenilendiğini kaydeden Şilegov, "Restorasyon iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı malzemelerle gerçekleşti. Ayrıca aşınmayı önlemek için demir kısımları da yenilendi." dedi.

Bunun, Halkbank ile Üsküp Belediyesi arasındaki ilk iş birliği olmadığına değinen Şilegov, daha önce de farklı projeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Sucubaşı da Kuzey Makedonya vatandaşlarına katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek "İçinde bulunduğumuz park Kuzey Makedonya'nın en önemli, en büyük, en güzel doğal güzelliklerinden birisi. Bu bağlamda biz de Halkbank olarak sosyal sorumluluğumuz gereği bu parkın daha fazla güzelleştirilmesi, özellikle engelli vatandaşların bu parktan çok rahatça faydalanabilmesi, güzelliklerin birlikte paylaşılabilmesi adına mümkün mertebe buradaki yaklaşık 19 köprünün tadilatını yaparak halkın hizmetine sunduk." diye konuştu.

Parktaki ahşap yaya köprülerinin restorasyonu 24 Nisan'da başlamış, Üsküp Belediyesi, bu çalışmanın onlarca yıl sonra ilk kez gerçekleştiğini açıklamıştı.

Halkbank Kuzey Makedonya Şubesi Üsküp Şehir Parkı'nın köprülerini yeniledi

Kaynak: AA

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