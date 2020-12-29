Haksız uygulamaların azaltılması için tüketicilerin haklarını araması gerekiyor
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Haksız uygulamaların azaltılması için tüketicilerin haklarını araması gerekiyor

29.12.2020 14:48 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:52
Haksız uygulamaların azaltılması için tüketicilerin haklarını araması gerekiyor

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Çözüm Merkezine yöneltilen soruları değerlendiren TÜKDES Genel Merkez Çözüm Merkezi Başkanı Av. Merve Sevim Özcan, "Haksız uygulamaların azalması için tüketicileri haklarını aramaya çağırıyoruz" dedi.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Çözüm Merkezine yöneltilen soruları değerlendiren TÜKDES Genel Merkez Çözüm Merkezi Başkanı Av. Merve Sevim Özcan, "Haksız uygulamaların azalması için tüketicileri haklarını aramaya çağırıyoruz" dedi.

Çözüm merkezine gelen başvurular hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Merve Sevim Özcan, "2020 yılı içerisinde çözüm merkezimize gelen en fazla başvuru, pandeminin de etkisiyle artan ve internetten yapılan satış sonrası sipariş edilenden farklı gelen ürünler, ürün iadeleri ve değişimleri konusunda yaşanılan sıkıntılara yönelik sorulardan oluşmuştur. Türkiye genelinden merkezimize başvurular yapılmaktadır. Tüketicilerin çok fazla sıkıntı yaşadığı internetten yapılan satışlar sonrası para iadesi talepli başvuruları tarafımıza yapılan başvuruların, yüzde 40'ını oluşturmaktadır. Merkezime gelen başvurular arasında, özel öğrenci yurtları ve özel eğitim kurumları ile yapılan sözleşmeler sonrasında pandemi sebebiyle alınamayan hizmetin bedel iadesi konusunda olmuştur. Ayrıca 2020 yılı için özellikle rezervasyon ile ödenen tatil paketleri, paket tur sözleşmeleri ile ilgili de başvurular yapılmıştır" şeklinde konuştu.

"Tüketicilerin mağdur olmaması için arabuluculuk şartının da yerine getirmesi gerekmektedir"

Para alacağına dayanan davalara arabuluculuk şartı getirildiğini ifade eden Başkan Özcan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Ayrıca belirtmek isteriz ki, 2020 yılında yapılan değişiklikle tüketici mahkemesinde açılacak özellikle para alacağına dayanan davalardan önce arabuluculuk şartı dava şartı olarak getirilmiştir. 2021 yılı için, 7 bin 550 TL değerinin altında olan uyuşmazlıklar için İlçe Tüketici Hakem Heyeti, 7 bin 550 TL ile 11 bin 330 TL arasındaki değerde olan uyuşmazlıklar için İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değer üzerinde olup da dava açılması durumlarında tüketicilerin mağdur olmaması için arabuluculuk şartını da yerine getirmesi gerekmektedir. Haksız uygulamaların azalması için tüm tüketicileri haklarını aramaya çağırıyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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