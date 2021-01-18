Hakkari ve Van sınırında yaklaşık 16 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Hakkari ve Van sınırında yaklaşık 16 paket kaçak sigara ele geçirildi

18.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:49
Hakkari ve Van sınırında yaklaşık 16 paket kaçak sigara ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van sınırında 15 bin 745 paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van sınırında 15 bin 745 paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudut Kartalları"nın, ülke sınırlarının güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 15 bin 745 paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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