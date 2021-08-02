HAKKARİ KARA YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI
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HAKKARİ KARA YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yüksekova ilçe merkezinde de aniden bastıran sağanak, sele neden oldu.

Yüksekova ilçe merkezinde de aniden bastıran sağanak, sele neden oldu. Saat 16.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık yarım saat süren yağmur, Yüksekova ilçe merkezinde hayatı felç etti. İlçe merkezi ile devlet hastanesi arasında bulunan ipekyolu Caddesi, sel suları ile birlikte dere yatağına dönüştü. Aralarında kamyonların da bulunduğu birçok araç, sürücülerin kontrolünden çıkarak refüje çıktı.

İlçenin Akalın ve İnanlı mahalleleri ise sel sularıyla birlikte göle dönüştü. İlçedeki birçok binanın bodrum ve giriş katlarını su bastı. Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Yağmurun durması ile birlikte ekipler tarafından yoğun bir çalışma başlatıldı.

HAKKARİ KARA YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI
HAKKARİ KARA YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI
HAKKARİ KARA YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI
HAKKARİ KARA YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI
HAKKARİ KARA YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI
HAKKARİ KARA YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI
HAKKARİ KARA YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI
HAKKARİ KARA YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI
HAKKARİ KARA YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI
HAKKARİ KARA YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI
HAKKARİ KARA YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI
HAKKARİ KARA YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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