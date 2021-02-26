Hakkari'de "Hayallerime Dokun Projesi"
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Hakkari'de "Hayallerime Dokun Projesi"

26.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:23
Hakkari'de

Hakkari'de İmam Hatipliler Derneği tarafından başlatılan "Hayallerime Dokun Projesi"nin açılış programı yapıldı.

Hakkari'de İmam Hatipliler Derneği tarafından başlatılan "Hayallerime Dokun Projesi"nin açılış programı yapıldı.

Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte eğitim alanında güzel çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

50 projenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Akbıyık, "Bu projelerin arasında sporcu konaklama merkezinden stadyuma, halı sahalardan mini sahalara, basketbol sahaları, voleybol sahaları, gençlik merkezi, kitap kafeler var. Bu yatırımlar 120 milyonu geçiyor. Bu projelerle inançlı, dünyayı bilen ve evrensel değerlere açık bir gençlik yetişecek." dedi.

Hakkari İmam Hatipliler Derneği Başkanı Adil Demir de "Proje kapsamında, öğrenci ve gençlerimize yönelik 120 saat fotoğrafçılık sanatı kursu, 100 saat karakalem resim kursu ve 100 saat dekoratif el sanatları ahşap işleme kursları verilecektir. Kurs boyunca ücretsiz ikramlarımız olacak. Bunun dışında 15 gencimizi de kayak etkinliği ile buluşturacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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