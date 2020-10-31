Hakan Kutoğlu kimdir? Hakan Kutoğlu mesleği ne? Hakan Kutoğlu kaç yaşında, nereli?

Deprem konusu üzerine yorumları ile dikkatleri çeken Hakan Kutoğlu hakkında Hakan Kutoğlu kaç yaşında, nereli? Hakan Kutoğlu kimdir? Hakan Kutoğlu mesleği ne gibi sorular soruluyor. İşte Hakan Kutoğlu hayatı ve biyografisi!