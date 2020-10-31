Hakan Kutoğlu kimdir? Hakan Kutoğlu mesleği ne? Hakan Kutoğlu kaç yaşında, nereli?
Deprem konusu üzerine yorumları ile dikkatleri çeken Hakan Kutoğlu hakkında Hakan Kutoğlu kaç yaşında, nereli? Hakan Kutoğlu kimdir? Hakan Kutoğlu mesleği ne gibi sorular soruluyor. İşte Hakan Kutoğlu hayatı ve biyografisi!
Dikkat çekici yorumları ile gündeme gelen Hakan Kutoğlu deprem konusunda yaptığı açıklamalarla merak ediliyor. Peki, Hakan Kutoğlu kimdir? Hakan Kutoğlu mesleği ne? Hakan Kutoğlu kaç yaşında, nereli?
PROF. DR. HAKAN KUTOĞLU KİMDİR?
PROFESÖR ŞENOL HAKAN KUTOĞLU
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
• 1989-1994
• Lisans-Anadal
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
• 1994-1997
• Yüksek Lisans-Tezli
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Tez adı: WGS 84 koordinat sisteminden ülke koordinat sistemine dönüşümler
• Öğrenim Bilgisi
• 1997-2001
• Doktora
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Tez adı: GPS ağlarının ülke nirengi ağlarına entegrasyonu
• 2001-2006
• YARDIMCI DOÇENT
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
• 2006
• DOÇENT
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
• Akademik Görevler
• 2012
• PROFESÖR
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ