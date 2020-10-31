Hakan Kutoğlu kimdir? Hakan Kutoğlu mesleği ne? Hakan Kutoğlu kaç yaşında, nereli?
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Hakan Kutoğlu kimdir? Hakan Kutoğlu mesleği ne? Hakan Kutoğlu kaç yaşında, nereli?

31.10.2020 20:18 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:22
Hakan Kutoğlu kimdir? Hakan Kutoğlu mesleği ne? Hakan Kutoğlu kaç yaşında, nereli?

Deprem konusu üzerine yorumları ile dikkatleri çeken Hakan Kutoğlu hakkında Hakan Kutoğlu kaç yaşında, nereli? Hakan Kutoğlu kimdir? Hakan Kutoğlu mesleği ne gibi sorular soruluyor. İşte Hakan Kutoğlu hayatı ve biyografisi!

Dikkat çekici yorumları ile gündeme gelen Hakan Kutoğlu deprem konusunda yaptığı açıklamalarla merak ediliyor. Peki, Hakan Kutoğlu kimdir? Hakan Kutoğlu mesleği ne? Hakan Kutoğlu kaç yaşında, nereli?

PROF. DR. HAKAN KUTOĞLU KİMDİR?

PROFESÖR ŞENOL HAKAN KUTOĞLU

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

• 1989-1994

• Lisans-Anadal

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT FAKÜLTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

• 1994-1997

• Yüksek Lisans-Tezli

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Tez adı: WGS 84 koordinat sisteminden ülke koordinat sistemine dönüşümler

• Öğrenim Bilgisi

• 1997-2001

• Doktora

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)

Tez adı: GPS ağlarının ülke nirengi ağlarına entegrasyonu

• 2001-2006

• YARDIMCI DOÇENT

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2006

• DOÇENT

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

• Akademik Görevler

2012

• PROFESÖR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

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