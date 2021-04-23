Hak grupları, Myanmar'daki sivil hükümetin ASEAN liderler toplantısında temsil edilmesini istedi

KUALA Myanmarlı hak grupları, ülkede askeri darbenin ardından yaşanan krizi görüşmek üzere yarın Endonezya'da düzenlenecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler toplantısında, darbe karşıtı milletvekillerinin kurduğu Ulusal Birlik Hükümetinin (NUG) temsil edilmesi talebinde bulundu.

KUALA Myanmarlı hak grupları, ülkede askeri darbenin ardından yaşanan krizi görüşmek üzere yarın Endonezya'da düzenlenecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler toplantısında, darbe karşıtı milletvekillerinin kurduğu Ulusal Birlik Hükümetinin (NUG) temsil edilmesi talebinde bulundu.

İngiltere merkezli Burma Arakan Örgütünün (BROUK) Başkanı Tun Khin, Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'in liderler toplantısına davet edilirken NUG'nin dikkate alınmamasının gülünç olduğunu belirterek, "Kendisi Birleşmiş Milletler tarafından soykırımla suçlanmış bir generaldir. Kırmızı halıyı değil, mahkeme salonunu hak ediyor." dedi.

Khin, bu toplantının ASEAN'ın Myanmar ordusuna karşı somut bir tavır alabilmesi için son şansı olduğunu vurguladı ve "Cunta ülke yönetiminden elini çekene kadar ASEAN, Myanmar'ın üyeliğini bir an önce askıya almalıdır." diye konuştu.

Myanmar ordusunun 2016 ve 2017'de Arakan eyaletindeki etnik temizliğini hatırlatan Khin, "Bu hafta sonu düzenlenecek toplantıda ve uluslararası alanda somut adımlar atılmadıkça Myanmar ordusu insanlık suçu işlemeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.

ASEAN'a darbeyi meşrulaştırmama uyarısı

İnsan Haklarına Destek Grubu'nun Asya direktörü İsmail Wolff ise yazılı açıklamasında, "ASEAN, Myanmar ordusunun insanlık suçlarına karşı demokrasiyi ve sivil iradeyi desteklemek için, Ulusal Birlik Hükümeti ile birlikte hareket etmelidir." dedi.

Wolff, cunta lideri General Hlaing'in yarınki liderler toplantısına davet edilmesinin, ASEAN'ın darbeye meşruiyet kazandırması anlamına geleceğini belirtti.

Myanmar'da darbe karşıtı milletvekillerinin oluşturduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH) tarafından 16 Nisan'da kurulan NUG, ASEAN zirvesinde meşru hükümet olarak temsil edilme talebinde bulunmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbeden bu yana güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi sonucu 739 sivil hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız