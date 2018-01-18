Haftanın Takımına Türkiye'den 3 Oyuncu
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 11. hafta maçlarının ardından Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Gaziantep Basketbol'dan birer oyuncu haftanın takımına seçildi.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 11. hafta maçlarının ardından Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Gaziantep Basketbol'dan birer oyuncu haftanın takımına seçildi.
Banvit'te medi Bayreuth önünde 25 sayı ve 8 ribauntluk performans gösteren Damian Kulig, Beşiktaş Sompo Japan'da CEZ Nymburk maçında 18 sayı ve 6 ribauntla mücadele eden Darryl Eugene Strawberry ile Gaziantep Basketbol'da Neptunas karşısında 31 sayı ve 7 ribauntla oynayan Victor Rudd, haftanın en iyi 5'inde yer buldu.
Haftanın takımına seçilen diğer oyuncular ise Oostende'den Jean Salumu ile UCAM Murcia'dan Ovie Soko oldu.
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