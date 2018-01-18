Haftanın Takımına Türkiye'den 3 Oyuncu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 11. hafta maçlarının ardından Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Gaziantep Basketbol'dan birer oyuncu haftanın takımına seçildi.

Banvit'te medi Bayreuth önünde 25 sayı ve 8 ribauntluk performans gösteren Damian Kulig, Beşiktaş Sompo Japan'da CEZ Nymburk maçında 18 sayı ve 6 ribauntla mücadele eden Darryl Eugene Strawberry ile Gaziantep Basketbol'da Neptunas karşısında 31 sayı ve 7 ribauntla oynayan Victor Rudd, haftanın en iyi 5'inde yer buldu.

Haftanın takımına seçilen diğer oyuncular ise Oostende'den Jean Salumu ile UCAM Murcia'dan Ovie Soko oldu.