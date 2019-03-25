Hafızlar Bölge Birinciliği İçin Yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip liseleri ve ortaokulları arası düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" bölge finali Ardahan'da yapıldı.

Ardahan Merkez Camisinde başlayan yarışmaya Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Muş, Bingöl ve Kars'taki imam hatip lisesi ve ortaokullarından 13 hafız katıldı.

Programa, genç hafızların yakınlarının yanı sıra, Vali Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Özgür Gündüz, böyle bir yarışmaya ev sahipliği yapmalarından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Yarışmaya katılan öğrencilerimiz hangi dereceyi alırsa alsın hepsi gönlümüzün birincisidir. Hafız öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan öğretmenlerimize, idarecilerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışmada lise kategorisinden Bayburt Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Raşit Numan Battal, Ortaokullar kategorisinde ise Erzurum İbrahim Hakkı İHO'dan Metin Bilmiş birinci seçildi.

Kaynak: AA