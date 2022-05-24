Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 24 Mayıs Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? - Haberler

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 24 Mayıs Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN KAZANANI KİM OLMUŞTU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçtiğimiz hafta kazanan isim Derya Hanım olmuştu. Bu haftanın kazananı Cuma günü belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 24 MAYIS BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (24 Mayıs Salı) Sedanur Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Sedanur Hanım'ın evine konuk olacak. Sedanur Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : İlayda Hanım

2. gün yarışmacısı : Sedanur Hanım

3. gün yarışmacısı : Ferhat Bey

4. gün yarışmacısı : Aynur Hanım

5. gün yarışmacısı : Furkan Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

24 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puanları:

Ferhat Bey'in Sedanur Hanım'a puanı : -

- Furkan Bey'in Sedanur Hanım'a puanı : -

- İlayda Hanım'ın Sedanur Hanım'a puanı : -

- Aynur Hanım'ın Sedanur Hanım'a puanı : -

Sedanur Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : -

Haberler.com - Gündem