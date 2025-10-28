Zorbay Küçük PFDK'ya sevk edildi mi, bahis oynadı mı?

Soruşturma kapsamında disipline gönderilenler arasında üst klasman hakemlerinden Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun gibi tanınan isimler de yer alıyor. TFF'nin kamuoyuyla paylaştığı listede toplam 152 hakem bulunuyor. Bu gelişme, futbol dünyasında geniş yankı uyandırırken, gözler Zorbay Küçük'ün bu listeye dahil edilip edilmediğine ve bahis iddialarında adının geçip geçmediğine çevrildi.

PFDK'DAN YAPILAN DUYURU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında, birçok klasmandan toplam 152 hakem hakkında disiplin işlemi başlatıldı. Kurul; futbol müsabakalarına yönelik bahis oynadıkları yönündeki tespitler nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli sevk kararı verdi.

Hakemler hakkında kararlar daha sonra açıklanacak.

TEDBİRLİ SEVK EDİLENLERİN ÖZGÜNLEŞTİRİLMİŞ LİSTESİ

Aşağıdaki isimler, "futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynamak" iddiası kapsamında FDT m.57 gereğince 28.10.2025'ten itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmiştir:

1- Klasman Yardımcı Hakemi ABDULLAH YAKÇINKAYA

2- Klasman Hakemi ABDULLAH MURAT YOLDAŞ

3- Klasman Hakemi ABDULSAMET ŞENOĞLU

4- Klasman Hakemi ABDÜLSELAM KOÇAK

5- Klasman Yardımcı Hakemi ADEM MAZLUM

6- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TÜRKEŞ

7- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET EMRE DEMİRCİ

8- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KIVANÇ KADER

9- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TOLGA TOMAR

10- Klasman Hakemi ALİ BİLEN

11- Klasman Hakemi ALİ EMİR YOLCU

12- Klasman Yardımcı Hakemi ALİ MERT BEYDE

13- Klasman Hakemi ALİRIZA ALTUNBAKIR

14- Klasman Yardımcı Hakemi ARİF TAŞKIN

15- Klasman Yardımcı Hakemi ATAHAN KANDIR

16- Klasman Yardımcı Hakemi ATAKAN YÜZLÜ

17- Klasman Yardımcı Hakemi AYKUT YILMAZ

18- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AZEM ZORLU

19- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN KARAMAN

20- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN CAN DURMUŞ

21- Klasman Yardımcı Hakemi BATUHAN TOPÇU

22- Üst Klasman Yardımcı Hakemi BAYKAL TUNA

23- Klasman Hakemi BEDİRHAN EFEAKDOĞAN

24- Klasman Hakemi BERAT OSMANCIKLI

25- Klasman Hakemi BERK SİPAHİ

26- Klasman Yardımcı Hakemi BERK TEZCAN

27- Klasman Hakemi BERKAN ÇETİN

28- Klasman Yardımcı Hakemi BUĞRA DOĞHAN

29- Klasman Hakemi BURAK DOĞRU

30- Klasman Yardımcı Hakemi BURAK YANARDAĞ

31- Klasman Yardımcı Hakemi CEM HARMAN

32- Klasman Hakemi CEYHUN ELMAS

33- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAD BUYURGAN

34- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAN AHMET GÖRE

35- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAT SEVİ

36- Klasman Yardımcı Hakemi COŞKUN YALÇIN

37- Klasman Yardımcı Hakemi ÇAĞRI ATEŞ

38- Üst Klasman Hakemi EGEMEN ARTUN

39- Klasman Yardımcı Hakemi EMRE KAYA

40- Klasman Yardımcı Hakemi ERAY GÖRGÜN

41- Klasman Yardımcı Hakemi ERDOĞAN SERTAN AKMAN

42- Klasman Hakemi EREN GÖKMEN

43- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EREN ÖKSÜZLER

44- Klasman Yardımcı Hakemi ERKAN ARSLAN

45- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EYUP ÖZER

46- Üst Klasman Yardımcı Hakemi FARUK YAĞLI

47- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH YÜZBAŞI

48- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH TİZCİ

49- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN YILDIZ

50- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ÇIRAKLAR

51- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN KOCAYILDIZ

52- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN GENÇ

53- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ŞEKERCİ

54- Klasman Hakemi GÖKTAN DEMELİ

55- Üst Klasman Yardımcı Hakemi GÖKTUĞ HAZAR EREL

56- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN TUNÇ

57- Klasman Hakemi HAKAN YURTSEVEN

58- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ERKAN

59- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ŞAHİN

60- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN CAN YILMAZ

61- Klasman Hakemi HALİM KOLANCI

62- Üst Klasman Yardımcı Hakemi HASAN ERDOĞAN

63- Klasman Hakemi HİKMET AYBERK HAN TİRYAKİ

64- Klasman Yardımcı Hakemi HÜSEYİN SAĞLIK

65- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM BAYRAM

66- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ALAKA

67- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ZENGİN

68- Klasman Yardımcı Hakemi İLYAS SAMET YELEN

69- Klasman Yardımcı Hakemi KEREM YILDIZ

70- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET AKINCIK

71- Üst Klasman Hakemi MEHMET ALİ ÖZER

72- Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ALİ YILMAZ

73- Klasman Hakemi MEHMET ALPEREN GÜÇYETMEZ

74- Klasman Hakemi MEHMET CAN KOÇ

75- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET SIRAÇ AKPINAR

76- Üst Klasman Hakemi MELİH KURT

77- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH ESER

78- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH SAYIN

79- Klasman Yardımcı Hakemi MERDANİ MERT ÇÖLGEÇEN

80- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ÖZTÜRK

81- Klasman Yardımcı Hakemi MERT BAYKAL

82- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ŞAHİN

83- Klasman Yardımcı Hakemi MERTCAN TEZCAN

84- Klasman Hakemi MERTCAN ERÖLMEZ

85- Klasman Hakemi MERTCAN TUBAY

86- Klasman Yardımcı Hakemi METİN YALÇIN

87- Klasman Hakemi MİRAÇ YILDIRIM

88- Klasman Hakemi MUAMMER SARIDAĞ

89- Klasman Hakemi MUHAMMED BURAK TUFAN

90- Klasman Hakemi MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ

91- Üst Klasman Hakemi MUHAMMED SELİM ÖZBEK

92- Klasman Hakemi MUHAMMED SEYDA DEMİREL

93- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET CAFER ALGÜL

94- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET MAHMUT DELİMAZI

95- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA ÖZEL

96- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SERT

97- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BOYLU

98- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BAŞOL SORGUNLU

99- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SONER YÜCE

100- Klasman Yardımcı Hakemi MÜCAHİT DEĞERMENCİ

101- Klasman Yardımcı Hakemi NECMİ AKINCI

102- Klasman Hakemi NEVZAT OKAT

103- Klasman Yardımcı Hakemi NURİ MİSKİ

104- Klasman Yardımcı Hakemi NURULLAH BAYRAM

105- Klasman Hakemi NURULLAH KIRBAŞ

106- Klasman Yardımcı Hakemi OGÜN KELEŞ

107- Klasman Yardımcı Hakemi OĞUZHAN ANIL

108- Klasman Yardımcı Hakemi OKAN TAŞKÖPRÜ

109- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR HAN

110- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR TOMAK

111- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR AKINCI

112- Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN ARSLAN

113- Klasman Hakemi OSMAN CAN AÇIKLAR

114- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER MUTLU

115- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER İNCİ

116- Klasman Hakemi ÖMER ŞİVKA

117- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK BÜYÜKEKEN

118- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK TOPCU

119- Klasman Yardımcı Hakemi ÖNDER DEMİR

120- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP GÜNEŞ

121- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP TAYYİP KELEŞ

122- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RIDVAN ÇEVİK

123- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RÜŞTÜ MUHAMMED ORCAN

124- Klasman Yardımcı Hakemi SABRİ EMRE TEKİN

125- Klasman Yardımcı Hakemi SADIK EREN ULUSOY

126- Klasman Hakemi SAİT TUZCU

127- Klasman Yardımcı Hakemi SATILMIŞ FURKAN DEMİR

128- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SELAMİ DURSUN

129- Klasman Yardımcı Hakemi SELÇUK GÖKGÖZ

130- Klasman Yardımcı Hakemi SEMİH KURTULUŞ

131- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SERDAR SOYDAN

132- Üst Klasman Hakemi SEYFETTİN ALPER YILMAZ

133- Klasman Yardımcı Hakemi SÜLEYMAN ORAL

134- Klasman Hakemi SÜLEYMAN SOYUTÜRK

135- Üst Klasman Yardımcı Hakemi ŞENOL BEKTAŞ

136- Klasman Yardımcı Hakemi TAHA BERKE EL

137- Klasman Hakemi TAYFUN GÜZ

138- Klasman Yardımcı Hakemi TOLGA DÜYÜNCÜ

139- Klasman Hakemi TURHAN BEYKE

140- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK TATLICAN

141- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK ÇELEBİ

142- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK OSMAN SOLMAZ

143- Klasman Yardımcı Hakemi ULAŞ KAÇMAZ

144- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT KAPTAN

145- Klasman Hakemi UMUT YALÇINKAYA

146- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT İKİSİVRİ

147- Klasman Yardımcı Hakemi YAKUP YAPICI

148- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN ŞEN

149- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN EMRE CEYLAN

150- Üst Klasman Hakemi YUNUS DURSUN

151- Klasman Hakemi YUNUS EMRE ÇİFTÇİ

152- Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK

ZORBAY KÜÇÜK HAKKINDA NOT

Listede adı geçen ZORBAY KÜÇÜK, yukarıdaki tedbirli sevk kararına dâhil olan üst klasman hakemleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda kendisi hakkında da FDT m.57 uyarınca disiplin süreci işletilmektedir. Karar daha sonra açıklanacak.