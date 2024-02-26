YKS BAŞVURULARINDA SON GÜN MÜ? YKS başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavına nasıl başvurulur?

Binlerce liseli, üniversiteye geçmek üzere sınava hazırlanıyor. Sınava az bir süre kala öğrenciler heyecan halinde. YKS sınavına girecek öğrenciler, sınav ücretini ve başvuru son tarihini merak ediyor. Üniversiteye geçmeye hazırlanan öğrencilere bir yeni uyarı yapıldı. Üniversite sınavı başvurusu için kritik bir gün yaşanıyor. YKS başvurusu için son gün mü? YKS ücreti ne kadar? İşte detaylar...

YKS ÜCRETİ NE KADAR?

YKS'nin her oturumu için başvuru ücreti 295,00 TL olarak belirlenmiştir. Ücret ödeme için son gün ise 27 Şubat 2024 Salı günüdür.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayacak; bunun yerine bu şubelere gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.

Aşağıda belirtilen bankaların tüm şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) üzerinden başvuru ücreti ödenebilir:

Akbank

Albaraka Türk Katılım Bankası

Qnb Finansbank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Halkbank

ING Bank

İş Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Ziraat Bankası ise sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden ücret kabul edecektir. Şubelerden ve ATM'lerden ücret yatırılmayacaktır.

Ayrıca, sınav ücreti ÖSYM'nin internet sitesinde bulunan e-İŞLEMLER bölümünde yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı veya banka kartıyla da ödenebilecektir.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvuru işlemi, adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak gerekli bilgileri doldurması ve başvuru ücretini ödediğinde tamamlanmaktadır. Bu süreçte adaylar, kişisel bilgilerini, sınav tercihlerini ve diğer gerekli bilgileri sisteme doğru şekilde girmelidirler. Ücret ödeme işlemi de yine bu sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra adaylar, sınavın yapılacağı tarih ve yer ile ilgili bilgileri de yine bu sistem üzerinden takip edebilirler.

YKS SON BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, YKS başvuruları 26 Şubat 2024 Pazartesi günü sona erecek ve saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvuruların bitiş saati olan 00.00'dan itibaren başvurular alınmayacak.