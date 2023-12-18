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YILMAZ ERDOĞAN'IN KALEMİNDEN "İNCİ" DAMLADI!

ilandır
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"AŞKIN DEĞİL FAİLİN OLMAK DA VARMIŞ!" KANAL D'NİN YENİ DİZİSİ İNCİ TANELERİ'NİN İLK TANITIMI YAPILDI

Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve

başrolünü oynadığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Kanal D ekranlarında Yargı dizisi devam

ederken yayınlanan şiirli tanıtım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YILMAZ ERDOĞAN'IN KALEMİNDEN 'İNCİ' DAMLADI!

İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri'nin yayınlanan ilk

tanıtımında Yılmaz Erdoğan, 'Azem Yücedağ' olarak ilk kez izleyici karşısına çıktı. Siren

sesleri ile açılan sahnede, polis ve olay mahalinden görüntüler dikkat çekti. TV

muhabirinin, "İstanbul'da inanılmaz olaylar zincirine bir yenisi daha eklendi." cümlesi ile

başlayan teaserda, gazeteciler ve meraklı gözlerle olan biteni izlemeye çalışan bir

kalabalık görüldü. Haber bülteninde ise, edebiyat öğretmeni olan Azem'in (Yılmaz

Erdoğan) kendisi gibi öğretmen olan karısını öldürmekle suçlandığı ve kelepçeli bir şekilde

gözaltına alındığı belirtildi. Rolü gereği üzerine çelik yelek giydirilen Yılmaz Erdoğan'ın

cezaevi, koğuş ve ranza üzerindeki görüntüleri büyük heyecan yarattı.

YILMAZ ERDOĞAN'IN KALEMİNDEN 'İNCİ' DAMLADI!

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar

Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer

alıyor. 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol

Sönmez oturuyor.

İnsana dokunan hikayesiyle izleyiciyle buluşacak 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri'

yakında Kanal D'de yayınlanacağı öğrenildi.

Öte yandan, İnci Taneleri'nin geçtiğimiz günlerde paylaşılan setten ilk kareleri de çok ses

getirmişti. Oyuncunun kelepçeli fotoğrafları, "Acaba, Yılmaz Erdoğan tutuklandı mı?"

sorusunu akıllara getirerek, kafaları karıştırmıştı.

İşte Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden o çok konuşulan siirin sözleri;

Bir gün öylece

Durup dururken,

Hiçbir alamet yokken ortada

Kıyamet de koparmış.

Meğer seninle her günümüz

Bir cennette geçermiş.

Meğer senden sonra zaman

Yaşamak pahasına ölmekmiş.

Şimdi yattığım ranzam mezarın kadarmış

Senin aşkın değil yalnız,

Failin olmak da varmış.

Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri Kanal D Yargı Advertorial Haberler Haberler

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