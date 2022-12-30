Yılbaşına az zaman kala vatandaşları heyecan sardı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Milli Piyango Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş bileti ise merak ediliyor. Arama motorlarında ise Yılbaşı Milli Piyango çekilişi bugün mü, yarın mı? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? soruları aratılıyor.

2022 yılının son ayındayken yeni yıla az bir süre kala vatandaşlar Milli Piyango Yılbaşı biletlerinin fiyatlarını merak ediyor. Her sene olduğu gibi Milli Piyango Yılbaşı biletleri gündemde yer alıyor. Merak edilenler arasında ise Yılbaşı Milli Piyango çekilişi bugün mü, yarın mı? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

YILBAŞI MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BUGÜN MÜ, YARIN MI?

Yılbaşı Milli Piyango, 31 Aralık günü saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik çekiliş sonuçlarını açıklayacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi Milli Piyango online sitesinden veya Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edilecek.

2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞ BİLETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2023 Milli piyango yılbaşı ikramiyesi 200 milyon TL olacak.Milli Piyango Yılbaşı biletinin fiyatları ise şöyle;

Milli Piyango tam bilet 200 lira,

Milli Piyango yarım bilet 100 lira,

Milli Piyango çeyrek bileti ise 50 lira olarak belirlendi.