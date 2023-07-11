Yenidünya Kebabı tarifi! Masterchef Yenidünya Kebabı nasıl yapılır? Yenidünya Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? Yenidünya Kebabı hangi yöre?

Masterchef 11 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Yenidünya Kebabı yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Yenidünya Kebabı nasıl yapılır? Yenidünya Kebabı yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Yenidünya Kebabı yemeği tarifi! Yenidünya Kebabı nasıl yapılır? Yenidünya Kebabı yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Yenidünya Kebabı tarifi oldu. Peki en güzel Yenidünya Kebabı yemek tarifi nasıldır? Yenidünya Kebabı yemeği nasıl yapılır? Yenidünya Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? Yenidünya Kebabı tarifi! Yenidünya Kebabı nedir, ne demek? Masterchef Yenidünya Kebabı nasıl yapılır? Yenidünya Kebabı hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Yenidünya Kebabı hangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...

YENİDÜNYA KEBABI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Yenidünya Kebabı yemeği Güneydoğu Anadolu bölgesine ait bir yemektir.

YENİDÜNYA KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram kıyma (dana veya kuzu tercih edilebilir)

1 adet soğan (rendelenmiş)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

Yarım su bardağı galeta unu veya ekmek kırığı

Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

Karabiber

Yenidünya (veya dolmalık biber)

Yanında servis için:

Pilav

Yoğurt

YENİDÜNYA KEBABI NASIL YAPILIR?

Bir karıştırma kabına kıymayı alın. Üzerine rendelenmiş soğanı, ezilmiş sarımsakları, galeta ununu veya ekmek kırığını, maydanozu, kimyonu, toz kırmızı biberi, tuzu ve karabiberi ekleyin.

Malzemeleri iyice yoğurarak karıştırın. Karışımı yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirin. Bu süre içinde baharatlar ete işleyecek ve lezzetler birleşecektir.

Yenidünya veya dolmalık biberleri yıkayın ve sap kısımlarını kesin. Biberlerin içini dikkatlice çıkartın ve temizleyin. İçlerine hazırladığınız kıymalı harçtan doldurun.

Izgara veya tavada biberleri kızartın. Her iki tarafını da güzelce pişirin.

Yenidünya Kebabı'nı sıcak olarak servis yapın. Yanında pilav ve yoğurt ile birlikte servis edebilirsiniz.

Bu tarifte kıyma, baharatlar ve diğer malzemelerle harmanlanarak dolmalık biberlerin içine dolduruluyor ve pişiriliyor. Dolmalık biberlerin içi kıymanın aromasıyla lezzetlenirken, dışı ise güzelce kızarır. Yenidünya Kebabı, pilav ve yoğurtla birlikte servis edilerek enfes bir lezzet oluşturur. Afiyet olsun!