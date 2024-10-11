Üye Girişi
Haberler

Yeni vergi paketinde neler var?

Yeni vergi paketinde neler var?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yeni yasa teklifi, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun gelirlerini artırmayı hedefliyor. Kredi kartlarından taşınmaz işlemlerine, motosikletlerden lüks tüketim ürünlerine kadar geniş bir yelpazede yeni vergi düzenlemeleri içeriyor. Yeni vergi paketi ne zaman merakla bekleniyordu. Peki, Yeni vergi paketinde neler var? İşte Yeni vergi paketi taslağı...

Yeni vergi paketinde neler var? AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni vergi düzenlemeleri teklifi, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun (SSDF) gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda düzenleme içeriyor. Yasa teklifiyle kredi kartı hamilleri, gayrimenkul alım satımında bulunanlar, motosiklet sahipleri ve çeşitli noter işlemleri gibi pek çok alanda yeni katkı payları ve vergiler getiriliyor. Öne çıkan düzenlemeler arasında, limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL savunma sanayiine katkı payı alınması yer alıyor. Peki, Yeni vergi paketinde neler var? İşte madde madde yeni vergi paketi...

YENİ VERGİ PAKETİ

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na daha fazla kaynak sağlanması amacıyla hazırlanan yasa teklifi, geniş kapsamlı değişiklikler içeriyor. Vergi Usul Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Tapu ve Kadastro Kanunu gibi pek çok düzenlemeyi etkileyecek olan bu teklifle birlikte, vatandaşlardan ve işletmelerden çeşitli alanlarda katkı payları ve vergiler alınması öngörülüyor. Yeni paket, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan geçiş dönemiyle beraber 2025 yılı itibarıyla uygulamaya konulacak.

YENİ VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?

Kredi Kartlarından Katkı Payı:

Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına yıllık 750 TL Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı alınacak.

Gayrimenkul Alım Satımında Ücretler:

Tapu işlemlerinde taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL katkı payı alınacak. Tapudaki diğer işlemlerden ise 375 TL alınması öngörülüyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Düzenlemesi:

Silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan ve bugüne kadar vergiden muaf tutulan küçük motosikletler, düzenlemeyle Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne tabi olacak.

Yeni vergi paketinde neler var?

Noter İşlemleri:

Noterlerde taşınmaz satışları gibi işlemler için tapuda alınan bedel kadar ücret ödenecek. Sıfır araçların tescil işlemlerinde 3.000 TL, ikinci el araçların satış ve devirlerinde 1.500 TL katkı payı alınacak. Diğer noter işlemlerinden de işlem başına 75 TL alınacak.

Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) Artışı:

İnsansız hava taşıtları (drone), matrahı 5 bin TL ve üzerinde olan kol ve cep saatleri ile motorlu uçan oyuncaklara %20 ÖTV uygulanacak.

Yeni vergi paketinde neler var?

Yatırım Fonlarına Özel Düzenleme:

Yatırımlardan elde edilen enflasyon farkları, özel fon hesabında izlenerek bu kazançlar, yatırımın tamamlanması sonrasında dört yıllık bir dönemde kademeli olarak vergilendirilecek.

Enflasyon Düzeltme Kar/Zarar Düzenlemesi:

2024 ve 2025 yıllarında yapılacak enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan kar/zarar farklarının vergilendirilmeyeceği hüküm altına alındı. Bu düzenleme, tasfiye ve iflas durumundaki şirketleri de kapsıyor.

Samsun'da Yeni OSB Kurulması:

Kıyı Kanunu'nda yapılan değişiklikle Samsun'da yeni bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için gerekli yasal düzenlemeler yapıldı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Soğuk Haber Motosiklet AK Parti Politika Ekonomi Finans ÖTV

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti
Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zinnur Büyükgöz kimdir? Zinnur Büyükgöz hayatı ve biyografisi! Gebze'de ne oldu (VİDEO)? Gebze'de hayvan katliamı! Gebze'de hayvanlar neden, nasıl öldürüldü? Alanyaspor Hull City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Hull City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle SON BÖLÜM izle 10 Ekim Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı Yeni vergi paketinde neler var? CANLI DÖVİZ KURU 11 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Türkiye- Karadağ maçı muhtemel 11'ler! Türkiye- Karadağ maçında Arda Güler oynayacak mı? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 20. bölüm SON BÖLÜM TRT 1 HD izleme linki! CANLI maç izle! (TÜRKİYE KARADAĞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Türkiye Karadağ nereden izlenir? 12 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Kova, Yengeç burcu yorumu! 12 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.