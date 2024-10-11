Yeni vergi paketinde neler var? AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni vergi düzenlemeleri teklifi, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun (SSDF) gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda düzenleme içeriyor. Yasa teklifiyle kredi kartı hamilleri, gayrimenkul alım satımında bulunanlar, motosiklet sahipleri ve çeşitli noter işlemleri gibi pek çok alanda yeni katkı payları ve vergiler getiriliyor. Öne çıkan düzenlemeler arasında, limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL savunma sanayiine katkı payı alınması yer alıyor. Peki, Yeni vergi paketinde neler var? İşte madde madde yeni vergi paketi...

YENİ VERGİ PAKETİ

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na daha fazla kaynak sağlanması amacıyla hazırlanan yasa teklifi, geniş kapsamlı değişiklikler içeriyor. Vergi Usul Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Tapu ve Kadastro Kanunu gibi pek çok düzenlemeyi etkileyecek olan bu teklifle birlikte, vatandaşlardan ve işletmelerden çeşitli alanlarda katkı payları ve vergiler alınması öngörülüyor. Yeni paket, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan geçiş dönemiyle beraber 2025 yılı itibarıyla uygulamaya konulacak.

YENİ VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?

Kredi Kartlarından Katkı Payı:

Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına yıllık 750 TL Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı alınacak.

Gayrimenkul Alım Satımında Ücretler:

Tapu işlemlerinde taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL katkı payı alınacak. Tapudaki diğer işlemlerden ise 375 TL alınması öngörülüyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Düzenlemesi:

Silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan ve bugüne kadar vergiden muaf tutulan küçük motosikletler, düzenlemeyle Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne tabi olacak.

Noter İşlemleri:

Noterlerde taşınmaz satışları gibi işlemler için tapuda alınan bedel kadar ücret ödenecek. Sıfır araçların tescil işlemlerinde 3.000 TL, ikinci el araçların satış ve devirlerinde 1.500 TL katkı payı alınacak. Diğer noter işlemlerinden de işlem başına 75 TL alınacak.

Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) Artışı:

İnsansız hava taşıtları (drone), matrahı 5 bin TL ve üzerinde olan kol ve cep saatleri ile motorlu uçan oyuncaklara %20 ÖTV uygulanacak.

Yatırım Fonlarına Özel Düzenleme:

Yatırımlardan elde edilen enflasyon farkları, özel fon hesabında izlenerek bu kazançlar, yatırımın tamamlanması sonrasında dört yıllık bir dönemde kademeli olarak vergilendirilecek.

Enflasyon Düzeltme Kar/Zarar Düzenlemesi:

2024 ve 2025 yıllarında yapılacak enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan kar/zarar farklarının vergilendirilmeyeceği hüküm altına alındı. Bu düzenleme, tasfiye ve iflas durumundaki şirketleri de kapsıyor.

Samsun'da Yeni OSB Kurulması:

Kıyı Kanunu'nda yapılan değişiklikle Samsun'da yeni bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için gerekli yasal düzenlemeler yapıldı.