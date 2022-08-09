Yeditepe Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Yeditepe Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Yeditepe Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Yeditepe Üniversitesi taban puanları....

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Yeditepe Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Yeditepe Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Antropoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Antropoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Çeviribilimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Çeviribilimi (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Çeviribilimi (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))

Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Felsefe (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fizik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fizik (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli)(Mühendislik Fakültesi)

Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)

Gümrük İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Gümrük İşletme (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)(Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)(Eğitim Fakültesi)

İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Matematik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))

Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (UOLP- FH KIEL Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Yazılım Geliştirme (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Yazılım Geliştirme (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Yeditepe Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK) tarafından 1996 yılında kurulan Yeditepe Üniversitesi; Türkiye'de birçok alanda öncü, seçkin, akademik ve yönetim kadroları ile Atatürkçü düşüncelerin ışığında çağdaş, araştırmacı, yenilikçi, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm nitelik ve donanıma sahip, teknolojiye hakim, dünya kültürünü tanıyan, öz benliğini güçlendirmiş gençler yetiştirmeyi amaçlıyor. Üniversitemiz, çağdaş akademik program ve uygulamalarıyla bilgi çağına dönük eğitim yapıyor.

Yeditepe Üniversitesi akademik faaliyetlerini Diş Hekimliği, Eczacılık, Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tıp ve Ticari Bilimler olmak üzere 13 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokulu'nda toplam 67 programda lisans ve 4 ön lisans programı ile eğitim veriyor. Ayrıca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Avrupa Çalışmaları, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesindeki 92 yüksek lisans ve 44 doktora programında lisansüstü düzeyde eğitimlerini yürütüyor. Eğitim dili İngilizce olan Yeditepe Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana 26 Ağustos Yerleşimi içerisinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri hayata hazırlıyor.

Yeditepe Üniversitesi; öğrencilerin eğitim, kültür, sanat, spor ve tüm ihtiyaçlarına cevap verecek donanımda inşa edilmiş 26 Ağustos Yerleşiminde öğretim yapıyor. 26 Ağustos Yerleşimi; İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Kayışdağının eteklerinde kendine özgü mimarisi ile 125 bin metrekarelik bir alanda, 223 bin metrekarelik kapalı alanda yer alıyor. Selçuklu Mimarisinden esinlenerek inşa edilen 26 Ağustos Yerleşiminde eğitim binaları, sosyal tesisleri ve açık alanlarının yanı sıra bu binaları çevreleyen toplam 3.270 öğrenci kapasiteli iki ayrı öğrenci oteli bulunuyor.

Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan ve dünyanın en yeşil üniversitelerini belirleyen GreenMetric'in 2017 ve 2018 değerlendirmelerinde Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer alan Üniversitemiz ayrıca bir ilki gerçekleştirerek, kampüs içerisinde kurduğu çatı üzeri güneş enerji sistemi ile kendi enerjisini üretebilen Türkiye'nin tek üniversitesidir. İstanbul'da gerçekleştirilen en büyük çatı uygulaması özelliğine sahip olan sistem, 1 MW kapasiteye sahip olup, santralde 3850 adet Axitec paneli ile Huawei interverter kullanıldı. Aynı zamanda Şile'de üniversiteye ait alanda 350 KW'lık bir rüzgâr enerjisi yatırımının da çalışmaları başladı. Güneş enerjisi panelleri 10 MW'a tamamlanmak üzere çalışmalar devam ediyor.

Kampüsümüzdeki binaların içine, yüksekliği 22 metreye ulaşan büyük kapılardan giriliyor. Üniversitemiz bol ışıklı avluları ile tipik Selçuklu Mimarisinden günümüze aktarılan modern mimari özellikleri taşıyor. Hem Selçuklu Mimarisini hem de modern mimariyi bir arada barındıran binaların dış yüzü, Anadolu'dan getirtilen doğal taşlarla kaplanmıştır. Yazın serin kışın sıcak tutması açısından bina cephelerinde ünye taşı, ısı paneli olarak da poliüretanlar kullanılmıştır.