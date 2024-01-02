YDS 2024/1 sınavı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. YDS 2024 başvuru tarihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor sorularına yanıt aranıyor. ÖSYM tarafından yapılan YDS sınavları ne zaman ve saat kaçta yapılacağı adaylar tarafından araştırılıyor. YDS 2024/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? YDS 2024 başvuru tarihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizdedir…

YDS 2024/1 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

20 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

YDS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

YDS 2024/1 sınav başvurusu 3 Ocak 2024 tarihi ile 11 Ocak 2024 tarihi arasında gerçekleştirilecektir.