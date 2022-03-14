Dizi severlerin her bölümünü heyecanla takip ettiği Yasak Elma bugün FOX TV ekranlarında yer aldı. Ancak yeni bölü yerine eski bölüm ile ekrana geldi Peki, Yasak Elma neden yok? Yasak Elma yeni bölüm bugün yok mu?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir

YASAK ELMA NEDEN YOK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Çağatay'ı Berk Oktay'ın da korona test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Başrol oyuncusunun korona olması dizinin yarın ekrana gelecek yeni bölümünün yetişmemesine neden oldu.

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