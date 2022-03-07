Yasak Elma Canlı izle! FOX TV Yasak Elma 134. bölüm canlı izle! 7 Mart Pazartesi Yasak Elma full HD canlı izleme linki!

Fox TV'nin beğenilen dizisi Yasak Elma bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 7 Mart Pazartesi Yasak Elma yeni bölümünü canlı olarak izleyebilirsiniz. Yasak Elma bugün 134. bölümü ile ekranlara gelecektir. Peki, Yasak Elma 134. bölümde neler olacak? Yeni bölümde neler olur? Yasak Elma ful canlı izle! Yasak Elma canlı izleme linki var mı? İşte detaylar...

YASAK ELMA CANLI İZLE!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…

YASAK ELMA KONUSU NE?

Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender'in amacı Halit'ten boşanma planına Yıldız'ı alet etmektir. Ender'in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit'in ortağı Alihan'ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…

Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru kendi ayakları üstünde durmaya karar vererek, Ezgi'nin evinde yaşamaya başlar.

Yıldız ise Doğan'ın gözüne girebilmek için Kumru'yu eve döndüren kişi olmak istiyordur.

Ender ve Çağatay, Doğan ve Yıldız'ı ayırmak için ellerinden geleni yaparlarken, beklenmeyen misafir Handan gelir…

YASAK ELMA OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam

Eda Ece

Nesrin Cavadzade

Şafak Pekdemir

Can Nergis

Berk Oktay

Erdal Özyağcılar

Gülenay Kalkan

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz

Haberler.com - Gündem