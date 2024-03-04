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Yargı yeni bölüm fragman! Yargı 86. fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı izle!

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Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? soruları araştırılıyor. Seyircinin yoğun ilgi ile takip ettiği Yargı dizisi 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Herkes tarafından sevilen dizi Yargı yeni bölüm fragmanında seyirciyi neler bekliyor. Peki, Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 86. bölüm fragmanı izle!

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YARGI DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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YARGI DİZİSİ 86. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!

Yargı yeni bölüm fragman! Yargı 86. fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı izle!

Yargı yeni bölüm fragman! Yargı 86. fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı izle!

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI

  • Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
  • Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
  • Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
  • Uğur Polat : Yekta Tilmen
  • Mehmet Yılmaz Ak : Pars
  • Zeyno Eracar : Gül Erguvan
  • Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
  • Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
  • Uğur Aslan : Doğan
  • Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
  • Onur Özaydın : Kemal
  • Ece Yüksel : İnci Erguvan
  • Özlem Çakar : Aylin
  • Arda Anarat : Çınar Kaya
  • Onur Durmaz : Engin Tilmen
  • Zeynep Atılgan : Filiz
  • Beren Nur Karadiş : Damla

YARGI DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yargı yeni bölüm fragman! Yargı 86. fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı izle!

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