Yargı yeni bölüm fragman! Yargı 86. fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı izle!
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YARGI DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
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YARGI DİZİSİ 86. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!
YARGI DİZİSİ OYUNCULARI
- Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
- Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
- Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
- Uğur Polat : Yekta Tilmen
- Mehmet Yılmaz Ak : Pars
- Zeyno Eracar : Gül Erguvan
- Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
- Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
- Uğur Aslan : Doğan
- Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
- Onur Özaydın : Kemal
- Ece Yüksel : İnci Erguvan
- Özlem Çakar : Aylin
- Arda Anarat : Çınar Kaya
- Onur Durmaz : Engin Tilmen
- Zeynep Atılgan : Filiz
- Beren Nur Karadiş : Damla
YARGI DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI