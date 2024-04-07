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Yargı bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Yargı bugün yok mu?

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Yargı bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Yargı bugün yok mu? soruları gündeme geliyor. Yargı 89. bölüm neden yok ve Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Yargı dizisi seyircileri, yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı bu akşam var mı? Yargı bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Yargı bugün yok mu? Detaylar haberimizdedir...

YARGI BU AKŞAM VAR MI?

Bayram tatili sebebiyle, bu akşam Yargı yeni bölümü yayınlanmayacak. Bunun yerine, saat 20:00'de izleyicilerle buluşacak olan sevilen yabancı film Titanik, ekranlarda olacak.

Yargı bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Yargı bugün yok mu?

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 06:50 Küçük Bey
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:30 Set Ekstra
  • 09:45 Magazin D Pazar
  • 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
  • 13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • 14:30 Gırgıriye'de Cümbüş
  • 16:30 üç Kız Kardeş
  • 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Titanik
  • 00:00 Yargı

Yargı bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Yargı bugün yok mu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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