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Yan Oda gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, kitaptan uyarlama mı?

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Güçlü oyuncu kadrosuyla sosyal medyada büyük ilgi toplayan dizi, iki farklı ailenin aynı çatı altında yaşayacağı hikayeye dair şimdiden seyircinin merak duygusunu arttırdı. Yan Oda gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, kitaptan uyarlama mı?

Yan Oda dizisinin yayınlanan fragmanında , birbirine yabancı iki ailenin arasındaki derin uçurumlar diziyle ilgili ipuçları veriyor. Yan Oda gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, kitaptan uyarlama mı?

YAN ODA KONUSU NE?

Yan Oda'nın konusu şöyle: Ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy (Şevval Sam), ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey'le (Caner Cindoruk) ani bir şekilde evlenir. Bu beklenmedik evlilik herkeste şok etkisi yaratır. Daha önce Sevgi'nin de Fikret'in de başlarından mutsuz birer evlilik geçmiştir. Artık ikinci baharlarını yaşamak isteyen ikilinin bu hayallerine kavuşması hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü ikisinin evlenmesi, birbirinden çok farklı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Birbirine taban tabana zıt bu iki ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlaması, Sevgi ve Fikret'in beklediğinden daha büyük sorunlar yaratacak, başta bu evliliğe büyük tepki gösteren anneleri olmak üzere tüm aile fertlerinin hayatlarını değiştirecektir. En çok da birbirlerinin yan odalarında yaşamak zorunda kalan çocukları Taylan (Onur Seyit Yaran) ve Şelale'nin (Derya Pınar Ak)… Senaryosu Yalı Çapkını'nın usta kalemi Mehmet Barış Günger'e ait olan ve yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği dizinin kadrosunda, Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nezaket Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

YAN ODA OYUNCULARI

Senaryosu Yalı Çapkını'nın usta kalemi Mehmet BaSenaryosu Yalı Çapkını'nın usta kalemi Mehmet Barış Günger'e ait olan ve yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği dizinin kadrosunda; Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nezaket Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.rış Günger'e ait olan ve yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği dizinin kadrosunda; Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nezaket Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

YAN ODA NEREDE ÇEKİLİYOR, SETLERİ NEREDE?

Yan Oda dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Yan Oda dizisinde renkli görüntüler oluştu.

YAN ODA GERÇEK Mİ?

Yan Oda senaryosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Osman Demir
Osman Demir
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