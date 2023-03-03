Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını bugün 22. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Yalı Çapkını canlı izle! Star TV Yalı Çapkını 22. bölüm canlı izle! Yalı Çapkını son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Yalı Çapkını canlı izleme linki var mı? 3 Mart Star TV canlı izle!

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını canlı izle! 3 Mart Star TV Yalı Çapkını 22. bölüm canlı izle! Yalı Çapkını son bölümde neler oldu? Star TV canlı izle!

YALI ÇAPKINI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Yalı Çapkını dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran ile konuştuktan sonra duyduklarından hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar getirir. Ferit'i de işlere dahil eden Halis Ağa'nın sözleri çok ağır olur. Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yapar. Suna ile Abidin'in arasındaki duygular yoğunlaşır.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer

Gülçin Şantırcıoğlu

Emre Altuğ

Gözde Kansu

Ersin Arıcı

Beril Pozam

Doğukan Polat

İrem Altuğ

Öznur Serçeler

Hülya Duyar

Diren Polatoğulları

Sezin Bozacı

Yiğit Tuncay

Buçe Buse Kahraman

Cansu Fırıncı

Selen Özbayrak

Umut Gezer