Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yalı Çapkını dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yalı Çapkını 22.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 22.bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yalı Çapkını dizisinin 22.bölüm.fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yalı Çapkını dizisinin 22. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkınıdizisinin yeni bölümde neler olacak? 22 Fragmanı nasıl izlenir! Yalı Çapkını dizisinin ne zaman ,saat kaçta? Yalı Çapkınıdizisinin oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde…

YALI ÇAPKINI DİZSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisi her hafta yeni bölümleriyle Cuma günleri sat 20.00 da Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor

YALI ÇAPKINI DİZSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Star TV ekranlarında her hafta izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını dizsinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sevilen dizi Yalı Çapkını dizsinde rol alan oyuncular. Dizinin oyuncuları şu şekilde: Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer yer alıyor.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FERAGMANI YAYINLADI MI?

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisi 21.bölümünj ardından 22. bölümüyle izleyicilerinin karşısına gelmeye hazırlanıyor. Beklenen fragman geldi. İşte merakla eklenen Yalı Çapkını dizisinin 22. bölüm fragmanı!