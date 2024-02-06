Whatsapp favori kişiler özelliği nedir, nasıl açılır? Whatsapp'ta favorilere ekleme nasıl yapılır? sorularına yanıt aranıyor. Whatsapp, mobil uygulamasında bulunan "Sohbet Kilidi" seçeneğini web uygulamasına getireceği açıklandı. Whatsapp favori kişiler özelliği nedir, nasıl açılır? Whatsapp'ta favorilere ekleme nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

WHATSAPP FAVORİ KİŞİLER ÖZELLİĞİ NEDİR?

WABetaInfo tarafından yapılan paylaşımlara göre, WhatsApp iOS uygulamasına yeni bir özellik eklenecek: "Favori Kişiler". Şu anda test aşamasında olan bu yenilikle, favori olarak işaretlediğiniz kişiler, aramalar bölümünde daha üst sıralarda yer alacak. Bu da sizin için daha hızlı ve kolay bir erişim sağlayacak.

WHATSAPP'TA FAVORİLERE EKLEME NASIL YAPILIR?

Bir sohbet sırasında bir GIF'i favorilere eklemek için, bireysel sohbette veya grup sohbetinde istediğiniz GIF'e basılı tutun ve ardından "Yıldız" simgesine dokunun. Ayrıca, GIF'i favorilere eklemek için GIF'i basılı tutun, açılan menüden "Favorilere Ekle" seçeneğine dokunun. Favorilere eklediğiniz GIF'leri görüntülemek için "Favoriler" sekmesine dokunun ve bir GIF'i favorilerden kaldırmak için favorilere dokunun, ardından "GIF'i basılı tutun" ve "Favorilerden Kaldır" seçeneğine dokunun.