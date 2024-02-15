Vapur seferleri iptal mi? Sorusu, 15 Şubat Perşembe vapur seferlerine dair en çok araştırılmakta olan konular arasında bulunuyor ve merak ediliyor. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilmesi planlanmakta olan vapur seferleri iptal edilebiliyor veya gecikmeli şekilde gerçekleştirilebiliyor. Peki, Vapur seferleri iptal mi? 15 Şubat Perşembe vapur seferleri iptal edildi mi? Hangi vapur seferleri iptal edildi?

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılmakta olan verilere göre 15 Şubat Perşembe günü iptal edilmekte olan vapur seferleri bulunmamaktadır. Buna göre bugün Vapur seferleri iptal edilmemiştir. İlerleyen saatlerde iptal edilme ihtimali olan seferleri kontrol etmek ve seferlerin iptal durumu hakkında bilgi edinebilmekte için haberimiz içerisinde yer almakta olan VAPUR SEFERLERİ İPTAL DURUMU SORGULAMA LİNKİ'ne tıklayarak İBB resmi sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL DURUMU SORGULAMA LİNKİ