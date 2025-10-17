Futbol dünyasında son yıllarda adını sıkça duymaya başladığımız genç yeteneklerden biri olan Ümit Akdağ, hem Türkiye hem de Avrupa futbol kamuoyunun dikkatini çeken bir savunma oyuncusu olarak öne çıkıyor. Peki, Ümit Akdağ kimdir? Ümit Akdağ kaç yaşında, aslen nereli, hangi takımda oynuyor? Ümit Özdağ hangi milli takımda oynuyor? Ümit Özdağ'ın hayatına ve kariyerine dair detaylar haberimizde!

ÜMİT AKDAĞ KİMDİR?

Günümüz futbol dünyasında adından giderek daha fazla söz ettiren Ümit Akdağ, genç yaşına rağmen uluslararası düzeyde önemli bir kariyer inşa etmeye başlamış bir savunma oyuncusudur. 6 Ekim 2003 doğumlu olan Akdağ, Türk kökenli bir Rumen futbolcudur. Futbol kariyerine Romanya'nın köklü kulüplerinden biri olan Steaua Bucure?ti altyapısında başlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren sahada gösterdiği liderlik özellikleri ve defansif yetenekleri, onu kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına sokmuştur.

2015 yılında İngiltere'nin ünlü kulübü Chelsea'nin altyapısına transfer olarak dikkatleri üzerine çekmiş, burada geçirdiği iki yıl boyunca fiziksel gelişimi ve oyun zekasıyla önemli bir aşama kaydetmiştir. Ardından Türkiye'ye gelerek Alanyaspor altyapısına katılmış ve 2022 yılında profesyonel futbol hayatına adım atmıştır.

Kariyerine Türkiye'de başlayan, ardından Romanya ve Fransa gibi ülkelerde de top koşturan Akdağ, futbolunun gelişiminde çok uluslu bir deneyim yelpazesine sahiptir. Savunma hattındaki soğukkanlı oyun tarzı, pas isabeti ve hava toplarındaki etkinliği ile gelecek vadeden defans oyuncuları arasında gösterilmektedir.

ÜMİT AKDAĞ KAÇ YAŞINDA?

Futbolcu Ümit Akdağ, 6 Ekim 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu da onu şu an 22 yaşında yapmaktadır. Genç yaşına rağmen hem kulüp seviyesinde hem de milli takımda gösterdiği performansla olgun bir futbol zekâsı sergilemektedir.

Kariyerine genç yaşta başlayıp, farklı liglerde forma giyme şansı elde etmesi, onun futbol gelişimini hızlandıran etkenlerden biri olmuştur. Özellikle 20'li yaşlarının başında Fransa Ligue 1 gibi rekabetçi bir ligde top koşturması, onun ne kadar yetenekli ve potansiyelli bir oyuncu olduğunu ortaya koymaktadır.

ÜMİT AKDAĞ ASLEN NERELİ?

Ümit Akdağ, Romanya'nın başkenti Bükreş'te doğmuştur. Ailesinin Türk kökenli olması nedeniyle hem Türk hem de Rumen kültürünün izlerini taşımaktadır. Çift kültürlü bir yapıya sahip olması, futbol kariyerinde de ona farklı ülkelerde oynama şansı sunmuştur.

Bükreş'te doğup büyümesine rağmen, futbol hayatı sadece Romanya ile sınırlı kalmamış; İngiltere, Türkiye ve Fransa gibi futbolun önemli merkezlerinde de gelişim imkanı bulmuştur. Akdağ, bu çok yönlü futbol eğitimi sayesinde modern defans oyuncusu profilini başarıyla yansıtmaktadır.

ÜMİT AKDAĞ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2025-2026 sezonu itibarıyla Ümit Akdağ, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse FC forması giymektedir. Ancak bu transfer Alanyaspor'dan kiralık olarak gerçekleşmiştir. Yani Ümit Akdağ'ın bonservisi hala Süper Lig takımı Alanyaspor'dadır.

Profesyonel kariyerine Alanyaspor'da adım atan Akdağ, 2023-2024 sezonunda bir başka Türk kulübü olan Göztepe'ye kiralanmış, burada gösterdiği başarılı performansla dikkat çekmiştir. 25 maçta attığı 3 golle defans oyuncusu olmasına rağmen hücuma katkı verebildiğini kanıtlamıştır.

2024-2025 sezonunda ise Avrupa sahnesine adım atarak Fransa'nın köklü kulüplerinden Toulouse'a kiralanmıştır. Şu ana kadar Ligue 1'de 8 maçta forma giymiş, ayrıca kupa maçlarında da sahaya çıkarak tecrübe kazanmıştır.

ÜMİT AKDAĞ HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ümit Akdağ, Türk kökenli olmasına rağmen Romanya Milli Takımı'nı tercih etmiştir. 2023 yılından bu yana Romanya U-21 Milli Takımı'nda forma giymektedir. U-21 düzeyinde 6 kez milli formayı giyen Akdağ, 1 de gol kaydetmiştir.

Henüz A Milli Takım seviyesine yükselmemiş olsa da, gösterdiği performansla Romanya futbolunun gelecek planlamasında önemli bir yere sahip olması bekleniyor. İlerleyen dönemde A Milli Takım'a çağrılması, yalnızca zaman meselesi olarak görülüyor.

Bu tercih, onun futbol kariyerini Avrupa'da sürdürme hedefiyle de örtüşmektedir. Romanya Futbol Federasyonu da onun potansiyelini erken fark ederek genç yaşta milli takım sistemine dahil etmiştir.