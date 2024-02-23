UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: UEFA Konferans Ligi kura çekimi nereden, hangi kanaldan izlenir?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle araştırması, merakla beklenmekte olan kura çekim saatinin gelmesi ile birlikte birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Konferans Ligi kura çekimi heyecanı artıyor. Fenerbahçe'nin lider olarak son 16 turuna yükseldiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, rakipleri dün akşam oynanan play-off turu rövanş maçlarının ardından belirlendi. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi nereden, hangi kanaldan izlenir? İşte EFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izleme linki!

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Kura Çekimi programı/etkinliği, UEFA.tv kanal/kanallarından canlı yayınlanacak. Buna göre UEFA.tv resmi internet sitesi üzerinden Full HD bir şekilde UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı olarak izlenebilmektedir. Ayrıca UEFA Konferans Ligi kura çekimi şifresiz olarak internet üzerinden yayınlanmaktadır. UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi 23 Şubat Cuma günü (bugün) saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Büyük heyecana sahne olacak olan kura çekimi canlı olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ - KURA ÇEKİMİ HANGİ GÜN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Kura Çekimi etkinliği/programı, 23 Şubat Cuma günü oynanacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ - KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Kura Çekimi etkinliği/program, saat 15:00 başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

İşte Sarı-lacivertlilerin bu turda karşılaşabileceği Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;

Ajax (Hollanda)

Olympiakos (Yunanistan)

Molde (Norveç)

Sturm Graz (Avusturya)

Maccabi Haifa (İsrail)

Servette (İsviçre)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Union Saint-Gilloise (Belçika)