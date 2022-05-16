Üç Kuruş 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak? - Haberler

Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Yeni bölümünün ardından merakla 27. bölümü bekleyen Üç Kuruş izleyicileri Üç Kuruş 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş 27. bölüm fragmanı izle! Üç Kuruş son bölümde neler oldu? Üç Kuruş 27. bölüm yeni fragmanı ne zaman çıkacak? Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak? sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kartal'ın intikam için harekete geçtiği tanıtımda Baybars'ın Bahar'ı vurmasının ardından yaşanacaklar için nefesler tutuluyor. Baybars ve Kılıç'ın yoluna çıkan Efe ile Çetin heyecan dolu bir çatışmaya girerken Kılıç'ın tavana çizilmiş bir kartal sembolünün altında oturması dikkat çekiyor. Başına silah dayanan Baybars, "Beni alamayacaksınız!" diyerek direnirken "Kartal, Baybars'tan intikamını alacak mı?" sorusunun yanıtı merak yaratıyor.

ÜÇ KURUŞ 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kuruş 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üç Kuruş her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

Efe Tekin (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

İrfan (Diren Polatoğulları) - Seri katil.

Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

Nezih (Zafer Algöz) - Bahar'ın babası.

Yardımcı karakterler

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)

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