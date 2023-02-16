Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Peki, TV8 digiturk kaçıncı kanalda? TV8 Digiturk kumanda konumu ne?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu. Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi. Peki, TV8 digiturk kaçıncı kanalda? TV8 Digiturk kumanda konumu ne? İşte, detaylar…

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu.

Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

Maçın hasılat bilgileri henüz duyurulmadı.

TRABZONSPOR VS BASEL MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Basel arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, TV8, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

TRABZONSPOR-BASEL MAÇI TV8 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR-BASEL MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR-BASEL MAÇI HANGİ GÜN?

Trabzonspor-Basel Maçı, 16 Şubat Perşembe günü oynanacak.

TRABZONSPOR-BASEL MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Basel Maçı, saat 20:45 başlayacak.

TRABZONSPOR-BASEL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ve Basel, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 maçı, Trabzon'da, Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak.