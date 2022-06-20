Türkiye'ye kimlikle girebilen ülkeler hangileridir? Türkiye'ye ulusal kimlik kartları ile girebilecek ülkeler nelerdir?
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Vatandaşları ulusal kimlik kartları ile de ülkemize girebilen ülkeler listesi açıklandı. Buna göre şuanda 16 ülke vatandaşları Türkiye'ye sadece kimlik kartları ile giriş yapabilecek. Peki, Türkiye'ye kimlikle girebilen ülkeler hangileridir? Türkiye'ye ulusal kimlik kartları ile girebilecek ülkeler nelerdir? İşte tüm ülkeler listesi...
Türkiye'ye kimlikle girebilen ülkeler hangileridir? Türkiye'ye ulusal kimlik kartları ile girebilecek ülkeler nelerdir? Ülkemize kimlikle giriş yapacak olan ülkeler hangileridir? Türkiye'ye vizesiz kimlikle girebilecek ülkeler listesi 2022...
TÜRKİYE'YE KİMLİKLE GİREBİLEN ÜLKELER NELERDİR?
Vatandaşları ulusal kimlik kartları ile de ülkemize girebilen ülkeler listesi:
- 1- Almanya
- 2- Belçika
- 3- Fransa
- 4- Gürcistan
- 5- Hollanda
- 6- İspanya
- 7- İsviçre
- 8- İtalya
- 9- KKTC
- 10- Lihtenştayn
- 11- Lüksemburg
- 12- Malta
- 13- Portekiz
- 14- Ukrayna
- 15- Yunanistan
- 16- Polonya
Vatandaşları süresi sona ermiş pasaport ve kimlik kartlarıyla ülkemize girebilen ülkeler listesi:
- 1. Almanya-Geçerliliğini son 1 (bir) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.
- Almanya-Geçerliliğini son 1 (bir) yıl içerisinde yitirmiş kimlik kartı.
- 2. Belçika-Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.
- 3. Fransa-Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.
- 4. İspanya-Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.
- 5. İsviçre-Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.
- 6. Lüksemburg - Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.
- 7. Portekiz-Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.
- 8. Bulgaristan – Geçerli umuma mahsus pasaport.
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