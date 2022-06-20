Türkiye'ye kimlikle girebilen ülkeler hangileridir? Türkiye'ye ulusal kimlik kartları ile girebilecek ülkeler nelerdir? Ülkemize kimlikle giriş yapacak olan ülkeler hangileridir? Türkiye'ye vizesiz kimlikle girebilecek ülkeler listesi 2022...

TÜRKİYE'YE KİMLİKLE GİREBİLEN ÜLKELER NELERDİR?

Vatandaşları ulusal kimlik kartları ile de ülkemize girebilen ülkeler listesi:

1- Almanya

2- Belçika

3- Fransa

4- Gürcistan

5- Hollanda

6- İspanya

7- İsviçre

8- İtalya

9- KKTC

10- Lihtenştayn

11- Lüksemburg

12- Malta

13- Portekiz

14- Ukrayna

15- Yunanistan

16- Polonya

Vatandaşları süresi sona ermiş pasaport ve kimlik kartlarıyla ülkemize girebilen ülkeler listesi:

1. Almanya-Geçerliliğini son 1 (bir) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.

Almanya-Geçerliliğini son 1 (bir) yıl içerisinde yitirmiş kimlik kartı.

2. Belçika-Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.

3. Fransa-Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.

4. İspanya-Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.

5. İsviçre-Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.

6. Lüksemburg - Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.

7. Portekiz-Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.

8. Bulgaristan – Geçerli umuma mahsus pasaport.

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