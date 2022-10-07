Türkiye UEFA sıralaması 2022! Ülke puan sıralaması (GÜNCEL) Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

# Uyruk 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Puanlar 1 İngiltere 22.642 18.571 24.357 21.000 6.857 93.427 2 İspanya 19.571 18.928 19.500 18.428 6.714 83.141 3 Almanya 15.214 18.714 15.214 16.214 6.125 71.481 4 İtalya 12.642 14.928 16.285 15.714 5.785 65.354 5 Fransa 10.583 11.666 7.916 18.416 5.250 53.831 6 Hollanda 8.600 9.400 9.200 19.200 5.500 51.900 7 Portekiz 10.900 10.300 9.600 12.916 5.833 49.549 8 İskoçya 6.750 9.750 8.500 7.900 2.900 35.800 9 Belçika 7.800 7.600 6.000 6.600 6.000 34.000 10 Avusturya 6.200 5.800 6.700 10.400 3.500 32.600 11 Sırbistan 6.000 6.000 5.500 9.500 3.375 30.375 12 Norveç 5.375 3.750 6.500 7.625 5.000 28.250 13 Çek Cumhuriyeti 6.500 2.500 6.600 6.700 5.250 27.550 14 İsviçre 3.900 6.400 5.125 7.750 4.250 27.425 15 Ukrayna 5.600 7.200 6.800 4.200 3.100 26.900 16 Rusya 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333 26.215 17 Danimarka 4.875 5.125 4.125 7.800 3.900 25.825 18 Türkiye 5.500 5.000 3.100 6.700 5.400 25.700 19 Hırvatistan 5.750 4.375 5.900 6.000 3.125 25.150 20 Yunanistan 5.100 4.900 5.100 8.000 1.625 24.725 21 İsrail 2.625 2.375 7.000 6.750 4.750 23.500 22 Kıbrıs 6.125 5.125 4.000 4.125 3.300 22.675 23 İsveç 4.125 5.750 2.500 5.125 4.250 21.750 24 Bulgaristan 4.000 4.125 4.000 3.375 3.500 19.000 25 Romanya 2.375 5.875 3.750 2.250 4.500 18.750

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 25.700 puanla 18. sırada bulunmaktadır.

Avrupa'da 3. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri değişti. Avrupa'da sadece Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Türkiye, 1 basamak yükselerek Hırvatistan'ı geçti ve 18. sıraya yerleşti.

TRABZONSPOR VE SİVASSPOR MAĞLUP

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Monaco'ya 3-1 yenilirken Sivasspor ise Konferans Ligi'nde Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu. Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise Rigas Skola deplasmanında golsüz berabere kaldı.

TEK KAZANAN FENERBAHÇE

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup ederek hem grubunda liderliğe yükseldi hem de bu hafta Avrupa'da tek galibiyet alan temsilcimiz olarak ülke puanına büyük katkı sağladı. Avrupa'da tamamlanan 3. hafta maçlarının ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak yükselerek Hırvatistan'ı geçti ve 18. sıraya yükseldi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

2022 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

Açıklamalar:

Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılır.

İlk 4 ülkenin liginde ilk dört sıradaki takım doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır.

İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri doğrudan gruplara katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam edecektir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Ligine ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Konferans Ligine katılır.

Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi sayfalarına bakınız.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında;

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

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