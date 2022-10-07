Türkiye UEFA sıralaması 2022! Ülke puan sıralaması (GÜNCEL) Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
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Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz de Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puan sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Türkiye UEFA sıralaması 2022! Ülke puan sıralaması (GÜNCEL) Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
Ülke puanı sıralaması! Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz de Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puan sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Türkiye UEFA sıralaması 2022! Ülke puan sıralaması (GÜNCEL) Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? İşte detaylar...
|#
|18/19
|19/20
|20/21
|21/22
|22/23
|Puanlar
|1
|İngiltere
|22.642
|18.571
|24.357
|21.000
|6.857
|93.427
|2
|İspanya
|19.571
|18.928
|19.500
|18.428
|6.714
|83.141
|3
|Almanya
|15.214
|18.714
|15.214
|16.214
|6.125
|71.481
|4
|İtalya
|12.642
|14.928
|16.285
|15.714
|5.785
|65.354
|5
|Fransa
|10.583
|11.666
|7.916
|18.416
|5.250
|53.831
|6
|Hollanda
|8.600
|9.400
|9.200
|19.200
|5.500
|51.900
|7
|Portekiz
|10.900
|10.300
|9.600
|12.916
|5.833
|49.549
|8
|İskoçya
|6.750
|9.750
|8.500
|7.900
|2.900
|35.800
|9
|Belçika
|7.800
|7.600
|6.000
|6.600
|6.000
|34.000
|10
|Avusturya
|6.200
|5.800
|6.700
|10.400
|3.500
|32.600
|11
|Sırbistan
|6.000
|6.000
|5.500
|9.500
|3.375
|30.375
|12
|Norveç
|5.375
|3.750
|6.500
|7.625
|5.000
|28.250
|13
|Çek Cumhuriyeti
|6.500
|2.500
|6.600
|6.700
|5.250
|27.550
|14
|İsviçre
|3.900
|6.400
|5.125
|7.750
|4.250
|27.425
|15
|Ukrayna
|5.600
|7.200
|6.800
|4.200
|3.100
|26.900
|16
|Rusya
|7.583
|4.666
|4.333
|5.300
|4.333
|26.215
|17
|Danimarka
|4.875
|5.125
|4.125
|7.800
|3.900
|25.825
|18
|Türkiye
|5.500
|5.000
|3.100
|6.700
|5.400
|25.700
|19
|Hırvatistan
|5.750
|4.375
|5.900
|6.000
|3.125
|25.150
|20
|Yunanistan
|5.100
|4.900
|5.100
|8.000
|1.625
|24.725
|21
|İsrail
|2.625
|2.375
|7.000
|6.750
|4.750
|23.500
|22
|Kıbrıs
|6.125
|5.125
|4.000
|4.125
|3.300
|22.675
|23
|İsveç
|4.125
|5.750
|2.500
|5.125
|4.250
|21.750
|24
|Bulgaristan
|4.000
|4.125
|4.000
|3.375
|3.500
|19.000
|25
|Romanya
|2.375
|5.875
|3.750
|2.250
|4.500
|18.750
Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 25.700 puanla 18. sırada bulunmaktadır.
Avrupa'da 3. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri değişti. Avrupa'da sadece Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Türkiye, 1 basamak yükselerek Hırvatistan'ı geçti ve 18. sıraya yerleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Monaco'ya 3-1 yenilirken Sivasspor ise Konferans Ligi'nde Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu. Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise Rigas Skola deplasmanında golsüz berabere kaldı.
Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup ederek hem grubunda liderliğe yükseldi hem de bu hafta Avrupa'da tek galibiyet alan temsilcimiz olarak ülke puanına büyük katkı sağladı. Avrupa'da tamamlanan 3. hafta maçlarının ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 basamak yükselerek Hırvatistan'ı geçti ve 18. sıraya yükseldi.
2022 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi ve 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.
Açıklamalar:
Fransa ve İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktadır.
Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılır.
İlk 4 ülkenin liginde ilk dört sıradaki takım doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır.
İlk 10 ülke lig şampiyonları ve 5. ile 6. sıradaki ülkelerin lig ikincileri doğrudan gruplara katılır.
Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.
2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam edecektir. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Ligine ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. sırayı alan 8 takım UEFA Avrupa Konferans Ligine katılır.
Ülkelerden Avrupa Kupalarına katılan takımların maçlara başlayacağı turlar için UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi sayfalarına bakınız.
Ülke Katsayısı hesaplama metodu
Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:
Elemelerde;
- Galibiyet: 1 puan
- Beraberlik: 0,5 puan.
Gruplar ve sonrasında;
- Galibiyet: 2 puan
- Beraberlik: 1 puan.
Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)