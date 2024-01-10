Ankara'ya deney çalışmaları kapsamındaki son gelişinde, "MESSAGE" deneyinin kan alma işlemiyle, deney süreçlerini fiilen başlattıklarını bildiren Gezeravcı, açıklamalarda bulundu. Peki, Türkiye'nin ilk astronotu kimdir? Alper Gezeravcı kimdir?

TÜRKİYE'NİN İLK ASTRONOTU KİMDİR?

Doğum : 2 Aralık 1979 (44yaşında)

Alper Gezeravcı, Türk askerî pilottur. Uzaya çıkacak ilk Türk astronot olması planlanmaktadır.

Aralık 1979'da Silifke, Türkiye'de doğan Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında T-41, SF-260, T-37, T-38, F-5, KC-135 ve F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptanlık yaptı. Gezeravcı ayrıca uçuş lideri, uçuş emniyet görevlisi ve ticari havayollarında kaptan olarak görev yaptı.

Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandı. Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol sürüşleri öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinden sorumluydu.

Bir spor tutkunu olan Gezeravcı, tüplü dalış, yelkencilik, kampçılık ve rafting yapmaktan keyif alıyor ve dağ yürüyüşü ve binicilik konusunda geniş deneyime sahip. Askeri eğitimi sayesinde birçok hayatta kalma eğitimi kursuna ve askeri konuşlandırmaya katılmıştır.

Gezeravcı, uzaya giden ilk Türk astronotu olarak tarihi Axiom Mission 3'ün (Ax-3) bir parçası olma fırsatından dolayı onur ve heyecan duyuyor. Gezeravcı, Ax-3'te görev uzmanı olarak görev yapacak.