Türkiye'de kayıt dışı telefon kullanımında rekor! Kayıt dışı telefon sayısı kaç oldu?

Yüzde yüzü aşan vergi ve 30 bini geçen pasaport kayıt ücreti olmasına rağmen kayıt dışı telefon kullanımı Türkiye'de rekor kırdı. Türkiye'den telefon almak yerine yurt dışına yönelen vatandaşlar, artan oranlara rağmen yine tercihini yurt dışından yana kullandı. Türkiye'de kayıt dışı telefon kullanımında rekor! Kayıt dışı telefon sayısı kaç?

TÜRKİYE'DE KAYIT DIŞI KULLANILAN TELEFON SAYISI KAÇ OLDU?

Yüzde yüzü aşan vergi ve 30 bini geçen pasaport kayıt ücreti olmasına rağmen kayıt dışı telefon kullanımı Türkiye'de rekor kırdı. Kayıt dışı telefon telefon satış adedi 7 milyonu geçti.