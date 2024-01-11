Türk Hava Yolları'ndan (THY) Uygun Bilet Fırsatı 2024 gündeme geliyor. THY Ucuz bilet kampanyası tarihleri ve fiyatları nedir merak ediliyor. 2024 tarihlerinde alınan yurt içi biletlerde geçerli olacaktır. Türk Hava Yolları'ndan (THY) Uygun Bilet Fırsatı 2024! THY Ucuz bilet kampanyası tarihleri ve fiyatlar! Detaylar haberimizdedir…

TÜRK HAVA YOLLARI UYGUN BİLET FIRSATI 2024

Türk Hava Yolları, yurt içinde seyahat etmeyi planlayanlara özel bir kampanya sunuyor. 11 Ocak 2024 ile 12 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya, 16 Nisan 2024 - 30 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki uçuşları kapsıyor.

Kampanya kapsamında, Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı, yurt içi, tek yönlü, direkt ve Economy Class uçuşlarından faydalanabilirsiniz. Ancak, KKTC Ercan Havalimanı'na giden uçuşlarda bu avantajdan yararlanılamayacak.

THY BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ VE FİYATLARI

Kampanyada geçerli olan ücretler EcoFly pakette 799 TL, ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1179 TL, PrimeFly pakette 1.249 TL oldu.

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 TL, PrimeFly pakette 1.189 TL olarak belirlendi. Kampanya kapsamında 77 bin 500 koltuk ayrıldı.