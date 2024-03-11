Turgut Sadıkoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Turgut Sadıkoğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Turgut Sadıkoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Turgut Sadıkoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Turgut Sadıkoğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…

TURGUT SADIKOĞLU KİMDİR?

Turgut Sadıkoğlu, 18 Nisan 1987 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır ve şu anda Üsküdar Beylerbeyi'nde ikamet etmektedir. İlk ve orta öğrenimini Kadıköy Faik Reşit Unat Ortaokulu'nda tamamlamıştır. Lise eğitimini ise Kadıköy Göztepe Ticaret ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde almıştır. Üniversite eğitimine Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Teknoloji ve Programlama bölümünde başlayan Sadıkoğlu, daha sonra Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde öğrenimine devam etmektedir. Çalışma hayatında QNB Finans A.Ş., TEB A.Ş. ve OPET A.Ş. gibi kurumsal firmalarda bölge yöneticiliği yapmıştır. Şu anda aile şirketi olan Sadıkoğlu İnşaat ve İçmimarlık şirketinde yönetim kurulu üyesidir. Türk ve İslam tarihi üzerine çeşitli kültürel seyahatlerde bulunarak araştırmalarda bulunmuştur. Siyasi hayatına ilk kez Yeniden Refah Partisi'nde adım atmıştır.

Turgut Sadıkoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.