TÜREB, Türkiye'nin rüzgar gündemini WindEnergy Hamburg'a taşıyor

(İSTANBUL) - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), 22-25 Eylül 2026 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek WindEnergy Hamburg'a, Global Wind Energy Council (GWEC) iş birliğiyle yaklaşık 100 kişilik kamu ve özel sektör heyetiyle katılacak. Programda, Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki potansiyeli, yeni yatırımlar ve özellikle deniz üstü rüzgar enerjisine ilişkin gelişmeler uluslararası sektör temsilcileriyle paylaşılacak.

TÜREB'in WindEnergy Hamburg 2026 programında Türkiye Pavilyonu'nun açılışının yanı sıra Türkiye'nin rüzgar enerjisi piyasasının ele alınacağı oturumlar, Türkiye Roadshow'u ve sektör buluşmaları yer alacak.

RÜZGAR SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE VE AVRUPA GÜNDEMİ

Programın önemli başlıklarından biri, "2040 New Energy Architecture: The Future of the Wind Energy Market and Investment Opportunities in Türkiye" başlığıyla gerçekleştirilecek Türkiye Wind Energy Investment Roadshow olacak.

TÜREB, GWEC ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi iş birliğiyle 22 Eylül'de düzenlenecek Roadshow'un açılış konuşmalarında TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Erden, GWEC CEO'su Ben Backwell, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Kamu-Özel İş Birliği Dairesi Başkanı Ali Kamil Özmen, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Zafer Demircan yer alacak.

Dr. İbrahim Erden'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde ise GWEC CEO'su Ben Backwell, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, Nordex Group CCO'su İbrahim Özarslan ve Polat Enerji CEO'su Evren Güvenç konuşmacı olarak yer alacak. Panelde Türkiye'nin kara ve deniz üstü rüzgar enerjisindeki yatırım fırsatları, 2035 yenilenebilir enerji hedefleri ve kapasite yol haritası, kapasite tahsis mekanizmaları ve şebeke planlaması ile yatırımcılara yönelik teşvik ve düzenlemeler ele alınacak.

Programın bir diğer oturumu ise TÜREB ve Alman Enerji Ajansı (DENA) iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Programda, Avrupa rüzgar enerjisi sektöründe değer yaratımı ve sanayinin dayanıklılığının güçlendirilmesi ele alınacak. Johanna Meier'in (DENA) moderatörlüğündeki oturumda KfW IPEX-Bank Küresel Enerji Başkanı Alexander Jacobs, ENERCON Global COO'su Heiko Juritz, WindEurope Endüstriyel İlişkiler Direktörü Phil Cole, TÜREB Sanayi Başkan Yardımcısı Samet Güldoğan ve Berdan Cıvata CEO'su Zeynep Şemsi Aysalar konuşmacı olarak yer alacak.

TÜRKİYE RÜZGARDA ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNİ ARTIRIYOR

TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Erden, WindEnergy Hamburg'un Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanındaki gelişmelerini uluslararası paydaşlarla paylaşmak ve yeni iş birlikleri için zemin oluşturmak açısından önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye rüzgar enerjisinde güçlü bir sanayi, tedarik ve servis-bakım ekosistemi oluşturan bir pazar haline geldi. Geçtiğimiz sene Avrupa'da en fazla yeni kurulum yapılan ikinci ülke olduk. Geliştirme ve izin aşaması eden projeler, YEKA'larla tahsis edilmeye devam edecek ilave kapasitelerle birlikte Türkiye rüzgar enerjisinde büyüyen ve Avrupa'da önde gelen yıldız pazarlardan birisi olmaya devam edecek. WindEnergy Hamburg'u, hem ülkemiz rüzgar sanayi ekosistemini hem de büyüyen rüzgar pazarımızı uluslararası platformda anlatmak ve yeni bağlantılar kurmak için önemli bir buluşma noktası olarak görüyoruz. Özellikle deniz üstü rüzgar enerjisi, önümüzdeki dönemde Türkiye açısından yeni bir çalışma alanı olacak. Burada hem mevcut durumu hem de önümüzdeki dönemin fırsatlarını sektörle birlikte konuşacağız. Ülkemizin yeni enerji mimarisi ve yenilenebilir hedeflerini tanıtmayı, uluslararası rüzgar enerjisi sektörünü COP31'e davet etmeyi ve uluslararası işbirliklerini artırmayı hedefliyoruz."

Program kapsamında 24 Eylül'de Almanya'nın farklı şehirlerinde rüzgar enerjisi ve enerji altyapısına yönelik teknik ziyaretler de gerçekleştirilecek. Heyet, Cuxhaven'da Siemens Gamesa'nın üretim tesisini ziyaret ederek fabrika turuna katılacak; Glückstadt'ta TenneT SuedLink Bilgi Merkezi'nde tesis incelemesi gerçekleştirecek. Bremerhaven'da ise Fraunhofer IWES'in teknik merkezini ziyaret edecek heyet, açık deniz rüzgar enerjisi araştırmaları, rotor kanadı test altyapısı, rüzgar ölçüm hangarı ve hidrojen laboratuvarını inceleme fırsatı bulacak.

Kaynak: ANKA