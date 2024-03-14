Turan Yumşak kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - İmamoğlu Belediye Başkan adayı Turan Yumşak kaç yaşında, nereli?
Turan Yumşak kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana- İmamoğlu Belediye Başkan adayı Turan Yumşak kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Adana -İmamoğlu Belediye Başkan adayı olan Turan Yumşak hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Turan Yumşak'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Turan Yumşak kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - İmamoğlu Belediye Başkan adayı Turan Yumşak kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
TURAN YUMŞAK KİMDİR?
Turan Yumşak, Yeniden Refah Partisi Adana- İmamoğlu Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Adana - İmamoğlu Belediye Başkan adayı Turan Yumşak avukattır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.